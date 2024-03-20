Сейм не отнесся с благодарностью к подаренной статуе Лачплесиса, которая находится в нише центрального здания, считает даритель памятника Евгений Гомберг. Если не будет достигнуто соглашение с парламентом, Гомберг обещает потребовать демонтажа статуи. Сейм отвергает обвинения в неблагодарности, сообщает Panorāma.
Необычный спор: бизнесмен обвинил Сейм в неблагодарности и хочет вернуть подаренную статую Лачплесиса (1)
Предприниматель Евгений Гомберг некоторое время назад заметил, что на сайте Сейма, где размещена информация о скульптуре, не указано, кто ее подарил. Он обратился в Сейм, но ему отказали добавить информацию о том, кто является дарителем.
Таким образом, по его мнению, нарушается договор дарения, в котором указано, что получатель с благодарностью принимает скульптуру Лачплесиса. Гомберг считает, что по договору он имеет право забрать свой подарок.
В ответе Сейм заявил, что сможет сделать это в 2027 году, когда здание планируется отремонтировать. Но Гомберг принял решение - если стороны не договорятся, он заберет памятник раньше.
Сейм считает, что неупоминание имени дарителя на сайте не является неблагодарностью и не может служить основанием для расторжения договора.
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