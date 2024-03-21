Британская королевская семья, охваченная вихрем слухов и теорий заговора, не сделала официального заявления по поводу исчезновения принцессы Уэльской и загадочных событий последних дней вокруг самой популярной семьи Британии - смонтированной семейной фотографии в День матери и видеоролика, снятого на ярмарке в Виндзоре и ставящего под сомнение саму реальность существования принцессы. Пока все ждут каких-либо объяснений, теории заговора продолжают множиться, и одна из них - возможная внебрачная связь принца Уильяма с некой Роуз Хэнбери. Кто эта 39-летняя женщина, которая, как отмечают создатели теории, является потенциальной причиной возможного развала брака наследника британского престола.

В британской королевской семье с течением времени было много драм, в том числе появились громкие обвинения наследника престола в супружеской измене. Ходят слухи, что принц Уильям изменял Кэтрин с некой Роуз Хэнбери, которая, как оказалось, давнее доверенное лицо принцессы Уэльской - ее подруга. Более того, эта знатная особа близка ко всей королевской семье.

Кто же такая предполагаемая любовница Уильяма и почему люди считают, что Уильям был неверен своей жене, принцессе Уэльской Кэтрин, которую обожает практически вся британская нация?