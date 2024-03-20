В Театре Чехова ожидается премьера спектакля "Гоголь. Портрет"

11 мая в Рижском русском театре Михаила Чехова состоится премьера спектакля "Гоголь. Портрет". Постановщик – выдающийся режиссер Юрий Бутусов, уехавший из России и сейчас работающий в Европе.
В Театре Чехова идут репетиции нового спектакля: режиссер Юрий Бутусов собрал сильный актерский ансамбль, объединивший Екатерину Фролову, Шамиля Хаматова, Александра Маликова, Володимира Гориславца, Михаила Ширяева и Дмитрия Егорова. Над постановкой также работает талантливый литовский сценограф и художник по костюмам Марюс Някрошюс, который уже второй раз сотрудничает с Юрием Бутусовым.
Спектакль "Гоголь. Портрет" ставится на большой сцене; драматург Эстер Бол написала пьесу по мотивам повести Николая Гоголя "Портрет" специально для этого спектакля, который завершит ряд постановок на заявленную Театром Чехова тему сезона – тему власти. Это история художника, не выдержавшего искушения легкого пути, которая разворачивается в эсхатологическую мистерию, полную губительных соблазнов у края бездны.
Как подчеркивают создатели спектакля, повесть Гоголя "Портрет" в сегодняшнем мире звучит совсем не как романтическая новелла. Построенная на фаустианском мотиве продажи души, она содержит в себе допущение, которое сдвигает происходящее из обыденной плоскости в зону метафизики. Гоголь создает мир, где воплощению зла нужен художник, чтоб осуществиться, выразиться, утвердить свое бытие. И, не выдержав искушения, тот, кто мог бы служить прекрасному, начинает служить дьяволу. Эта страшная сказка, созвучная нашим дням.
Драматург Эстер Бол отмечает: "Когда встречаешь у Гоголя персонажа, который, одурманенный властью и мстительной ревностью «с бешенством тигра кидался, рвал, разрывал, изрезывал в куски и топтал ногами» всё живое и талантливое, до чего только мог дотянуться, поражаешься тотальной, провидческой актуальности этого образа. Марионетки дьявола у Гоголя разрушительны, смертоносны, но вред, который они могут принести, всё же соразмерен возможностям человека. Марионетки дьявола сегодня имеют в своем распоряжении баллистические ракеты и ядерный арсенал...".
Театр Чехова предлагает приобретать билеты заблаговременно. Сделать это можно на сайте: bilesuserviss.lv – или в кассе театра по адресу: улица Калкю, 16. Встретимся в Чехове!
Галерея: репетиция спектакля "Гоголь. Портрет"
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