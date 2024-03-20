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От снега до +15 градусов: какой погоды ждать в ближайшие дни?

rus.tvnet.lv/LETA
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Весна. Фото иллюстративное.
Весна. Фото иллюстративное. Фото: Todorova/Shutterstock

Во второй половине недели в Латвии временами ожидаются дожди, более сильный дождь пройдет в воскресенье, когда возможен также мокрый снег, свидетельствуют прогнозы погоды.

В ночь на четверг, 21 марта, температура воздуха опустится до -2...+3 градусов, в последующие две ночи будет не ниже +2...+5 градусов, а днем составит +3...+10 градусов.

В воскресенье через Латвию пройдет циклон, в зависимости от направления которого возможно понижение температуры и переход дождя в снег.

Мокрый снег возможен и в начале следующей недели, а в пасхальные выходные температура может превысить +15 градусов.

Небо в основном будет облачным, в субботу ожидается солнечная погода. Иногда ожидается дождь, в основном он будет слабым, чаще осадки будут в Курземе. Ветер будет южный и западный, от слабого до умеренного.

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