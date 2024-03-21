Латвийская актриса подняла руку на любимого. Что это было?

"Это не имелось в виду прямо, я неправильно сформулировала то, что хотела сказать. Именно поэтому было обидно читать заголовки, под которыми все это преподносилось на порталах. Сенсация была сделана из ничего", - вздыхает Катрина в интервью Privātā Dzīve.

"Слава богу, моя семья адекватная, и они смеялись, когда смотрели этот эпизод, потому что знают, как было на самом деле. Мы пошли к папе Марциса, который, глядя на меня, посмеялся и сказал:

"Ну что ты, такая маленькая, хрупкая девочка, можешь сделать Марцису?!".

То, что я сказала, что напала на него, не означает, что он, бедняжка, сидит в углу и плачет, а я хладнокровно бью его ногами и кулаками. Это больше крики или вопли, что тоже, конечно, никуда не годится. Да, по натуре я гораздо резче и эмоциональнее Марциса, но физически я на него не воздействую", - объясняет актриса.

TVNET+ поговорил с создателями шоу, их комментарий можно прочесть здесь!

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