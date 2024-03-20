Умер хоккеист Саймон, выигравший вместе с Озолиньшем Кубок Стэнли

Бывший агент не сообщил о причинах смерти 52-летнего канадского экс-хоккеиста, но несколько североамериканских СМИ со ссылкой на семью Саймона предполагают, что он покончил жизнь самоубийством. Во вторник эту информацию подтвердил его бывший агент Пол Теофанус.

Саймон провел 15 сезонов в НХЛ с 1993 по 2008 год за команды "Квебек", "Вашингтон", "Чикаго", "Нью‑Йорк Рейнджерс", "Калгари", "Нью‑Йорк Айлендерс", "Миннесота" и др.

В 1996 году в составе "Колорадо Эвеланш" вместе с латвийским защитником Сандисом Озолиньшем он выиграл Кубок Стэнли.

Всего форвард принял участие в 782 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 305 (144+161) очков и 1824 штрафные минуты, что ставит его на 67-е место в списке грубейших игроков в истории лиги.

В плей-офф Кубка Стэнли нападающий провел 75 игр, набрав 17 очков (10+7) и 191 штрафную минуту. Он выиграл Кубок Стэнли с "Колорадо Эвеланш" в 1996 году и еще дважды играл в финалах (1998 год с "Вашингтон Кэпиталз" и 2004 год с "Калгари Флэймз").

После окончания карьеры в НХЛ Саймон провел пять сезонов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где набрал 87 очков (41+46) и 528 штрафных минут в 168 матчах за "Витязь", "Динамо" и "Металлург". В шести матчах Кубка Гагарина форвард набрал два (2+0) очка и 18 штрафных минут.

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