Можно ли использовать источники на русском языке? Спрашивает студентка из Лиепаи, отвечают в РТУ

Пожелавшая остаться анонимной студентка Лиепайской академии РТУ заявила Латвийскому радио, что получила от преподавателя указание в работе не использовать материалы на русском языке, потому что "такова одна из установок РТУ".

По словам заместителя проректора Угис Цитсковскис, что в вузе призывают использовать материалы на официальных языках Европейского Союза. Однако, в РТУ нет запрета на источники на русском языке.

"Нет такого, что запрещено использовать источники, написанные по-русски. Если я иду в библиотеку, а там такая книжка и я на нее ссылаюсь, так можно делать. Мы призываем больше использовать литературные источники на языках Евросоюза. Да, в последние годы глобальные события породили определенные размышления, и, судя по разговору с коллегами в Лиепае, это одна из причин", - объясняет Цитсковскис.

Он предположил, что случай в Лиепае может быть обычной дискуссией студента и преподавателя.

Руководитель академического направления Рудольф Александр Стродс также считает, что не должно быть запретов на использование каких-либо академических материалов в работе только из-за языка.

При этом он предположил, что студентам стоит более критически оценивать используемые научные материалы на русском, учитывая риск дезинформации.

"Не должно быть установок, что такие источники нельзя использовать. Закон о вузах говорит о свободе обучения для студентов, которая выражается в том числе и при создании научно-исследовательских работ", - заявил Стродс.

В РТУ призвали студентов в таких случаях обращаться с заявлением в вуз. Студенческое объединение также призывает писать о случаях, когда ограничивается их академическая свобода.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!