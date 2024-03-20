Можно ли использовать источники на русском языке? Спрашивает студентка из Лиепаи, отвечают в РТУ

Студентка Лиепайской академии Рижского технического университета (РТУ) заявила, что ей запрещают в работе использовать источники на русском языке. В РТУ же отвечают, что студентов призывают использовать материалы на одном из языков ЕС, которым русский не является, но это не обязательное требование. Об этом сообщает Служба новостей Латвийского радио.
Пожелавшая остаться анонимной студентка Лиепайской академии РТУ заявила Латвийскому радио, что получила от преподавателя указание в работе не использовать материалы на русском языке, потому что "такова одна из установок РТУ".
По словам заместителя проректора Угис Цитсковскис, что в вузе призывают использовать материалы на официальных языках Европейского Союза. Однако, в РТУ нет запрета на источники на русском языке.
"Нет такого, что запрещено использовать источники, написанные по-русски. Если я иду в библиотеку, а там такая книжка и я на нее ссылаюсь, так можно делать. Мы призываем больше использовать литературные источники на языках Евросоюза. Да, в последние годы глобальные события породили определенные размышления, и, судя по разговору с коллегами в Лиепае, это одна из причин", - объясняет Цитсковскис.
Он предположил, что случай в Лиепае может быть обычной дискуссией студента и преподавателя.
Руководитель академического направления Рудольф Александр Стродс также считает, что не должно быть запретов на использование каких-либо академических материалов в работе только из-за языка.
При этом он предположил, что студентам стоит более критически оценивать используемые научные материалы на русском, учитывая риск дезинформации.
"Не должно быть установок, что такие источники нельзя использовать. Закон о вузах говорит о свободе обучения для студентов, которая выражается в том числе и при создании научно-исследовательских работ", - заявил Стродс.
В РТУ призвали студентов в таких случаях обращаться с заявлением в вуз. Студенческое объединение также призывает писать о случаях, когда ограничивается их академическая свобода.
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