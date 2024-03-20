Главное за 20 марта ⟩ Источники на русском языке, пять операций по трансплантации и разочарование Украины

"Это было с классом. Мы поехали в Чехию, и там было все так интересно, что от восторга я даже не могла есть. Мне казалась, что я в другом мире. А когда вернулась, узнала, что красивую молодую женщину, которая присматривала за мной в детстве, убили, перерезав ей горло. У нее остался совсем маленький ребенок, убийц так никогда и не нашли. Помню свой внутренний крик: "Так нельзя! Что это такое? Где справедливость?".

В возрасте 24 лет Илута Лаце основала Центр ресурсов для женщин Marta, которым руководит уже 24 года.

Во вторник, 19 марта, Новый Рижский театр (JRT) открыл свой Большой зал премьерой спектакля "Секта переводчиков снов" (Sapņu tulkotāju sekta). Гостем специального мероприятия стал и TVNET+.

"Все, что произошло с нами за последнее время - это лишь только потому, что у нас есть свое понимание справедливости", - сказал лидер и вокалист группы "Би-2" Лева (наст. имя - Егор Бортник) в интервью на YouTube-канале "Ходорковский LIVE".

В этой передаче Kuuuurija речь пойдет о том, как десятки жителей Эстонии мечтали о прекрасных модульных домах, которые должна была построить местная фирма. Однако строители исчезли вместе с деньгами, а клиенты остались ни с чем, пишет Rus.Postimees.

​Все температурные рекорды на планете были побиты в прошлом году, и текущий 2024-й рискует оказаться еще теплее, подтвердили метеорологи ООН.

Этим летом новый городской фестиваль READY FEST подарит зрителям уникальное сочетание представителей латвийской и русской поп-, рок- и рэп-сцены.

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