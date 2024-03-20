Среда, 20 марта, подходит к концу. Студентка в Лиепае жалуется на запрет использовать источники на русском языке, бизнесмен - на неблагодарность Сейма за подаренную статую, а в Украине - на отсутствие поддержки со стороны США. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 20 марта ⟩ Источники на русском языке, пять операций по трансплантации и разочарование Украины
Новости Латвии:
Студентка Лиепайской академии Рижского технического университета (РТУ) заявила, что ей запрещают в работе использовать источники на русском языке. В РТУ же отвечают, что студентов призывают использовать материалы на одном из языков ЕС, которым русский не является, но это не обязательное требование. Об этом сообщает Служба новостей Латвийского радио.
Сейм не отнесся с благодарностью к подаренной статуе Лачплесиса, которая находится в нише центрального здания, считает даритель памятника Евгений Гомберг. Если не будет достигнуто соглашение с парламентом, Гомберг обещает потребовать демонтажа статуи. Сейм отвергает обвинения в неблагодарности, сообщает Panorāma.
Благодаря согласию родственников умершего на донорство органов в Университетской клинической больнице имени Паула Страдиня (PSKUS) проведено пять операций по трансплантации, сообщила заведующая отделом по связям с общественностью больницы Винета Клявиня.
Джина из Риги занимается продажей цветов уже шестнадцать лет. Каждое утро она едет на микроавтобусе, полном цветов, к месту торговли на улице Айзаулес. Правда, женщина часто получает штрафы за парковку машины в неположенном месте, хотя и видит очень простой выход из ситуации, сообщает Bez Tabu.
Утром в среду, 20 марта, в результате столкновения легкового и грузового автомобилей на Рижской объездной дороге А5 в Олайнской волости погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Движение поездов на участке от Засулаукса до Дубулты восстановлено, но из-за повреждений возможны временные задержки, сообщили в AS Pasažieru vilciens.
Фитнес-тренер и тиктокер Лаурис Мичулис вызвал возмущение в социальных сетях, довольно жестко отозвавшись о мужских зарплатах, пишет Apollo.lv.
6 мая в Даугавпилсском дворце культуры со спектаклем Людмилы Улицкой "Мой внук Вениамин" выступит советская и российская актриса, ранее публично осудившая войну в Украине, Лия Ахеджакова.
За рубежом:
Департамент по борьбе с киберпреступностью Госполиции совместно с украинскими правоохранительными органами раскрыл схему телефонного мошенничества, реализованную международной организованной преступной группировкой из Запорожской области в Украине.
Российский город Энгельс, где расположен военный аэродром, утром в среду, 20 марта, подвергся массированной атаке беспилотников.
Во вторник, 19 марта, представители украинских властей заявили, что шокированы тем, что США до сих пор не утвердили новый пакет военной помощи Украине.
Финляндия седьмой год подряд признана самой счастливой страной мира, а Латвия занимает 46-е место, говорится в опубликованном в среду, 20 марта, ежегодном докладе ООН "Всемирный доклад о счастье".
Медсестра Джули Макфадден много лет проработала в отделениях интенсивной терапии и хосписах, где о неизлечимо больных людях заботятся до конца их жизни. Медсестра утверждает, что работа в хосписе научила ее многому, в том числе тому, что смерть - это часть жизни. Есть нечто, что объединяет почти всех людей, которые вскоре должны умереть. Об этом медсестра рассказала в соцсетях.
С приходом весны пришло время и для приготовления соков. До сих пор мы много слышали и читали о полезных свойствах березового и кленового соков - они содержат ценные вещества, витамины, даже стимулируют работу иммунной системы. Программа 360TV ZIŅneši попыталась разобраться - так ли это или мы обманываем себя и ошибочно верим в способности березового и кленового соков?
Интересное чтиво:
Инфляция - тема болезненная. И когда после похода в магазин мы видим, как весомо прохудился наш кошелек, а официальная статистика при этом сообщает об относительно незначительном повышении цен, это вызывает недоумение. Поэтому существуют альтернативные индексы - такие как, например, знаменитый Индекс Биг Мака.
Специально для читателей TVNET+ деловой раздел Financenet разработал собственный экспериментальный индикатор - "Индекс бутерброда" (в латышской версии - Sviesta indekss). И вот что он показывает!
Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) в Facebook на латгальском и латышском языках поделилась историей из Латгале. Сотрудники VUGD и NMPD рука об руку пришли на помощь пенсионеру, попавшему в беду.
В кинотеатрах Латвии - документальный фильм "Патриция" о самой успешной лыжнице в истории нашей страны Патриции Эйдуке. О том, как работа режиссеров Давида Эрнштрейтса и Инесе Клявы заставляет полюбить даже не самый популярный вид спорта - в материале рубрики "Андрей уже посмотрел!".
В средней школе Илута из Лимбажи впервые попала за границу.
"Это было с классом. Мы поехали в Чехию, и там было все так интересно, что от восторга я даже не могла есть. Мне казалась, что я в другом мире. А когда вернулась, узнала, что красивую молодую женщину, которая присматривала за мной в детстве, убили, перерезав ей горло. У нее остался совсем маленький ребенок, убийц так никогда и не нашли. Помню свой внутренний крик: "Так нельзя! Что это такое? Где справедливость?".
В возрасте 24 лет Илута Лаце основала Центр ресурсов для женщин Marta, которым руководит уже 24 года.
Во вторник, 19 марта, Новый Рижский театр (JRT) открыл свой Большой зал премьерой спектакля "Секта переводчиков снов" (Sapņu tulkotāju sekta). Гостем специального мероприятия стал и TVNET+.
"Все, что произошло с нами за последнее время - это лишь только потому, что у нас есть свое понимание справедливости", - сказал лидер и вокалист группы "Би-2" Лева (наст. имя - Егор Бортник) в интервью на YouTube-канале "Ходорковский LIVE".
В этой передаче Kuuuurija речь пойдет о том, как десятки жителей Эстонии мечтали о прекрасных модульных домах, которые должна была построить местная фирма. Однако строители исчезли вместе с деньгами, а клиенты остались ни с чем, пишет Rus.Postimees.
Все температурные рекорды на планете были побиты в прошлом году, и текущий 2024-й рискует оказаться еще теплее, подтвердили метеорологи ООН.
Этим летом новый городской фестиваль READY FEST подарит зрителям уникальное сочетание представителей латвийской и русской поп-, рок- и рэп-сцены.
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