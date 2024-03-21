Видео ⟩ Порзиньгис помог "Селтикс" обыграть прямых конкурентов

"Селтикс" дома со счетом 122:119 (33:28, 36:28, 32:27, 21:36) обыграли "Милуоки Бакс".

Порзиньгис провел на площадке 27 минут и 47 секунд, реализовал шесть из 11 двухочковых бросков и пять из шести штрафных бросков, но не реализовал пять трехочковых. На его счету также три подброда, две результативные передачи и три фола.

Самым результативным в составе "Селтикс" с 31 очками был Джейсон Тейтум, еще 23 очка набрал Деррик Уайт.

В составе "Бакс" 32 оска набрал Дамиан Лиллард.

"Селтикс" с 55 победами в 69 матчах занимают первое место в Восточной конференции и во всей лиге в целом.

"Бакс" с 44 победами в 69 матчах занимают второе место в Восточной конференции.

Стоит отметить, что в этом сезоне "Селтикс" ни разу не проигрывали на своей площадке команде Восточной конференции.

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