Откровения тех сторонников Путина, которые пришли за него проголосовать 17 марта в посольство России в Эстонии и открыто рассказали об этом Rus.Postimees, продолжают впечатлять пользователей социальных сетей по всему миру. Rus.Postimees публикует новые диалоги с теми, кто не только верит в Путина, но и ждет возвращения коммунистов.
"Хочу, чтобы коммунисты снова взяли власть": откровения россиян, которые в Эстонии помогли Путину на выборах
Диалог Rus.Postimees с женщиной, которая после голосования за Путина допустила возможность поддержки российской оккупации Нарвы, широко разошелся в интернете.
В том числе его опубликовал бывший посол США в России Майкл Макфолл, украсив пост лаконичным "Wow".
В тот день портал искренне попытался понять, как устроена логика тех, кто живет в стране ЕС и НАТО, но голосует за Путина и верит в возвращение коммунистов. Одни посылали корреспондента Rus.Postimees на три веселые буквы. Но некоторые пожилые мужчины попытались объясниться, терпеливо беседуя после голосования. Разговор, который вы прочтете ниже, запомнился особо.
Этот мужчина вышел из посольства не без труда, опираясь на трость. Когда молодые люди, которые проводили экзит-полл, спросили его о том, как он проголосовал, он пожаловался на то, что его пенсии ему не хватает на жизнь. Мы поговорили с ним. И не только о Путине.
- Вас можно отвлечь?
- Можно. Я Веселов Геннадий Александрович. Я ходил на всех судах Эстонского морского пароходства до его закрытия в 1997 году. Ходили и в Индию, и в Бразилию. Я был начальником радиостанции на всех судах, которые были в эстонском пароходстве. Потом я работал председателем профсоюза всех береговых подразделений пароходства. Это полторы тысячи береговых работников, которые входили в пароходство. Из них 700 - женщины. А это садики, пионерские лагеря и так далее…
- Вы пришли проголосовать. Если не секрет, за кого?
- Я проголосовал за Путина.
- Почему?
- А там больше нет достойного, кто мог бы возглавить… Нужно быть много лет в руководстве, чтобы быть в курсе всего. Остальные, вы уж извините, никакие…
- Путин у власти 25 лет. Больше, чем Брежнев. Помните Брежнева? Не смущает вас это?
- Меня, конечно, это смущает (улыбается). Но выбирать больше не из кого! А Брежнева зачем столько держали?! Для красоты? Опозорили только страну этим Брежневым, который навешивал себе ордена…
- Так то же самое происходит сейчас. Только вместо орденов - другие игрушки у Путина.
- Я понимаю… Но самое страшное, о чем все промолчали, когда Ельцин продал страну. Развалил державу…
- Я прошу прощения, Ельцин и посадил Путина в Кремль. Вы об этом помните?
- (Пауза) К сожалению, да… Я понимаю…
- И вы голосуете за Путина при этом. Вам не кажется, что Путин ведет Россию не туда?
- А куда ее еще вести?
- Война с Украиной. Это ли не кошмарный, безумный сон, который стал реальностью по воле Путина?
- Путин старается восстановить земли, которые принадлежали русскому государству.
- Ради этого можно убивать людей?
- Он же предлагал сделать переговоры. Наверное… Если у тебя под Москвой находится танковый завод другой державы! Как вы на это будете смотреть?
- Вы о чем?
- Вы не знаете, что под Харьковом есть танковый завод иностранный? А Харьков - это сто километров от Москвы (на самом деле расстояние между этими городами 760 километров. - Прим. ред.)! Харьковская область была подарена Лениным!
- Мы все слышали, что сейчас Путин рассказывает всем в свое оправдание.
- Ну вот! Путин предложил вернуть Харьковскую область. Его не услышали. Крым всю жизнь принадлежал России! Строили князья русские!
- Война же уничтожает вообще все. Это же кошмар. Вы это понимаете?
- (Долгая пауза) Мне уже 83 года… А как без войны, если они на Западе не идут на переговоры? Он же дал интервью этому, как его…
- Карлсону. Который живет на другой крыше.
- Неважно. Он же все ему понятно сказал, почему идет война! Ведь никто на Западе не понимал почему.
- Война идет потому, что Путин хочет вечно сидеть у власти. Вы это понимаете?
- Держава должна восстановиться. И все. Держава должна вернуть себе то, что ей принадлежало!
- То есть, если Путин решит, что и Эстония принадлежала той "державе", решит сюда отправить танки, вы будете рады? Путин уже рассуждал о том, что Нарва - русский город.
- Я думаю, что он умнее, чем… Вот не надо так говорить…
- Вы бы хотели, чтобы Путин вернул Эстонию?
- Зачем?
- Держава же вам нужна.
- Да, у нас была держава! А один подонок сумел ее развалить!
- И потом этот, как вы выражаетесь, "подонок", посадил на трон Путина.
Тут в разговор встревает другой пенсионер, который не называет своего имени, но очень похож на советского актера Леонида Каневского: "СССР развалил Горбачев!". Геннадий Веселов с ним соглашается.
- А я же ходил в Рейкъявик на пароме "Георг Отс". Обеспечивал первую встречу Горбачева с Рейганом в 1986 году в Исландии. Горбачев жил у нас на судне. Я обеспечивал охрану водную. Подводной охраной были заняты специальные военные водолазы. Я там же день рождения тогда праздновал. Мы пришли 7-го числа. Горбачев прилетел 8-го числа (так называемый "Саммит в Рейкьявике" прошел 11-12 октября 1986 года. - Прим. ред.). Приехали с Раисой Максимовной. С охраной, как положено. Жили на судне у нас до отъезда. У меня сохранилась фотография, как она нам что-то вручает, а мы ее встречаем!
- То есть тогда Горбачев был хорошим еще, уже встречаясь с президентом США?
- (Тяжело вздыхает) Вот вы против Путина, да? А кого еще-то предложить?
- Да кого угодно, кто перестанет людей убивать! Вы только задумайтесь! За одну Авдеевку положили 16 000 мужиков! В Афганистане за 10 лет войны было суммарно 15 000 погибших солдат!
- Я же уже объяснил… А что делать?
- Не воевать. Не убивать.
- А как не воевать? Если сделали предложение, предложили отдать наши земли, а они отказались… Подонки так нарисовали границы!
- Послушайте! Какие бы подонки так ни нарисовали границы, Путин их неоднократно признал. Неоднократно гарантировал территориальную целостность Украины. Тот самый Путин.
- Да перестань! Путин возвращает российские земли! И все. Я же уже объяснил! Харьков всегда был русским! У меня отец погиб при прорыве блокады Ленинграда!
- У меня прадед погиб под Москвой. Мы будем этим мериться? А знаете, почему погиб? Потому что после ранения подо Ржевом не было элементарных бинтов у той вашей державы.
- (Молчит)
Помолчав, ветеран морского пароходства уходит от посольства России, напоследок грустно посмотрев на журналиста Rus.Postimees и собравшихся. Разговор подхватывает безымянный соучастник диалога с внешностью Леонида Каневского.
- Я вам так скажу. У меня мама была в концлагере. Туда ее посадил немецкий фашизм.
- При чем тут Украина и Путин?
- Слушай дальше. У меня отец в 1945 году, когда вошли в Германию, был там в оккупационных войсках. В декабре 1945-го его с полком мобилизовали и послали в Западную Украину. Надо было с бандеровцами бороться. То, что он рассказывал, что они там творили, это что-то…
- Какое отношение события 1945 года имеют к решению Путина устроить кровавую баню в 2022 году?
- Я скажу сейчас. Хрущев, чтобы стать популярным, выпустил 150 тысяч бандеровцев, которые не отсидели сроки за свои преступления…
- 2022 год здесь при чем?
- В 2014 году президентом Украины был Янукович. Бывший бандюган. Трус и предатель.
- Но он "наш сукин сын", поэтому надо устроить бойню за его изгнание?
- Я бы Януковича расстрелял. Я его не люблю. Но не это важно…
- Вы тоже считаете, что Путин правильно делает, убивая ежедневно тысячи людей?
В разговор вступает третий пенсионер: "Мужики, это же провокатор! Пошли лучше по рюмочке выпьем, раз собрались по такому хорошему поводу!".
- Да погоди ты со своими рюмочками… Я согласен, что война - это ужас… Но это ж выгодно Западной Европе! И не надо все к Путину сводить!
- То есть как? Вы же пришли на его выборы сюда сегодня.
- Если вас так интересует, то я не за него голосовал. Я проголосовал за коммунистов! Я хотел бы, чтобы они снова пришли к власти, б****! Чтобы они уже наконец покончили с капитализмом!
- Это Харитонов коммунист? Для вас не очевидно, что это клоунада с целью изображения соревнования?
- Нет! Не очевидно! Я хочу, чтобы коммунисты снова взяли власть! Чтобы простые люди, которые страдают от олигархического капитализма, перестали страдать. Олигархи обобрали народ до нитки!
- А коммунисты простых людей не обобрали в XX веке, выдрав с мясом жизнь из того же села? Вы давно были в глубинке в России? Вам этого всего здесь не хватает настолько, что вы готовы повторить это все в Эстонии опять?
- Да не приедет сюда Путин на танках! Зачем? Он что, сумасшедший, что ли? (Крутит у виска)
- А зачем он поехал в Киев на танках? Все же крутили у виска, когда об этом некоторые эксперты предупреждали. Примерно как вы сейчас.
- А вы знаете, что в свое время в Западной Украине организовали поезда на Донбасс? С националистами. В Джанкое их правильно встретили. Дали им п****лей. И они быстро назад откатились...
- Город Мариуполь с гражданским населением снесли. Освободили от нацистов?
- Потому что по-другому было нельзя. "Азовцы" хуже фашистов…
- Какая разница, кто кого хуже или лучше? Для многих и Гитлер лучше Путина. Десятки тысяч гражданских лиц убиты за что?
- Гибель этих сотен гражданских, нет, тысяч, лежит на бандеровцах!
- Артикулируя это здесь и сейчас, в центре Таллинна в марте 2024 года, вы считаете, что Путину тут нечего делать?
- Что ему здесь делать? Не надо меня спасать! Я сам себя защитить могу! Но фашистская нечисть возродилась на Украине!
- Вы видели, кто воюет за Россию? Вы давно с подростками в России разговаривали о том, как у них в головах по теме расовой чистоты и прочих прелестей?
- (Молчит) 1977 год. Я иду по Западной Украине. Иду по улице. С одной стороны группа молодежи и с другой. Из первой кричат: "Бандере слава!". "Хай живе Бандера!" - с другой стороны. Милиционеры их не трогают. Потом они поперли на Донбасс. И обломали зубы об шахтеров.
- Подскажите, откуда у шахтеров системы залпового огня "Град", танки и десантура псковская?
- Шахтеры еще те вояки! Все же служили в армии. Откуда оружие? Конечно, там были регулярные войска России. Ну, были и были… Я бы тоже послал войска туда. Честно скажу.
- Сказал человек, который уверен, что это все не про Эстонию. Потрясающе.
- Да на фиг мы им нужны! Если России нужен будет выход на Балтику, у них есть гиперзвуковые ракеты! На тысячи километров одни угли останутся! Нельзя запереть море!
- Вам не бывает грустно, что мы дожили до этого всего?
- (Молчит) Мне грустно, что мы дожили до такой ситуации…
- Может, менять власть в России пора, пока не поздно?
- Надо. Но Америка хочет править одна!
- При чем тут Америка вообще? Мужики, которые выросли вместе, друг друга убивают сейчас тысячами. Вам не страшно?
- Кошмар, да… Славяне убивают друг друга… Но это вопросы к Америке. Америка хочет получить все бесплатно.
- Опять Америка вылезла у вас! А мы с вами тут стоим такие чудесные! Такие хорошие!
- Да, мы хорошие! Я никого не убивал.
- Вам говорили, что вы похожи на Леонида Каневского?
- Нет. К этой нации я не отношусь.
- Вы же за коммунистов проголосовали! Уже не помните имена героев революции 1917 года?
- Я помню, что был октябренком, пионером и комсомольцем! В партию я не вступал. А мир на грани уничтожения стоит теперь…
- Ради чего, понимаете? Не потому ли, что Путин сошел с ума?
- Нет. Просто нужно, чтобы с противоположной стороны пошли ему навстречу. Иначе мы однажды заснем и не проснемся. Останется только пепел. Не забывайте, кто завозил оружие в 2013 году в Украину! 300 рейсов в день выполняли самолеты США!
- Знаете на что подобные "факты" похожи? На утверждение о том, что Путин ест детей. Примерно такое же отношение к реальности это имеет. Хотя развязанная Путиным война натурально убила сотни детей и десятки тысяч сделала сиротами…
- У меня есть свои источники, которые работают в СБУ.
- Все еще работают?
- И будут работать и дальше. Сидят так, что никто их не подковырнет! Так вот, Донбасс стали утюжить именно после тех поставок.
- Вы знаете, что до 24 февраля 2022 года количество гражданских жертв на востоке Украины ежегодно исчислялось десятками, а потом уже и единицами? А после 24 февраля счет пошел на тысячи убитых мирных жителей. Вы готовы это оправдать?
- Никакая идея этого не оправдает. И я не оправдываю! Просто уже было некуда деться. Вынужденная мера.
- Вы любите историю, а не знаете, что у каждого диктатора кровавая каша всегда начинается с "вынужденных мер".
- А кто Гитлера вскормил?! Гитлера вскормили англосаксы. Нация насильников воров и убийц, как написал Марк Твен.
- Так можно сказать вообще о ком угодно, если найдется свой Марк Твен и честно напишет очевидное. Вопрос не в нациях же, а в природе человека как таковой. Она раскрывается всегда, условия только создайте. Вы же в курсе, что делали те же советские солдаты с гражданскими в "освобожденной" Европе?
- Баб насиловали? Всякое было… Но сейчас уже не такие армии. А вообще, я верю только в то, что было раньше. Счастливо вам!
Большинство пришедших в посольство РФ принять участие в голосовании 17 марта категорически отказывались общаться с журналистами. Явка на этих выборах упала в пять раз. Вместо 13 000 человек в 2018 году сейчас проголосовали всего 2,5 тысячи россиян, которые живут в Эстонии.
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