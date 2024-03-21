Шмыгаль: В мобилизации 500 тысяч украинцев нет необходимости

Ранее британская газета Financial Times написала, что на военную службу в Украине могут быть призваны до полумиллиона человек. Как сообщили изданию в украинском Минобороны, большая часть призывников должна будет заменить 330 тысяч военнослужащих, ныне находящихся на поле боя. Оставшиеся призывники заменят погибших и будут использованы для других военных задач в зависимости от обстановки на фронтах, следует из публикации FT.

Всеобщая мобилизация продолжается в Украине с начала полномасштабного российского вторжения. Сейчас Верховная рада работает над законопроектом об изменении правил призыва в рамках мобилизации. Ожидается, что этот законопроект будет рассмотрен Радой во втором чтении 31 марта.

Первое чтение состоялось 7 февраля. Тогда украинским законодателям было предложено более 4 тысяч поправок. В частности, резкую критику политиков вызвало предложение снизить возраст мобилизованных с 27 до 25 лет.

Ожидание новых вооружений