Полиция разыскивает 14-летнего Маркуса. Подросток имеет склонность к бродяжничеству

Государственная полиция разыскивает без вести пропавшего 14-летнего Маркуса Крусткалнса, который 14 марта этого года в 15:10 вышел из дома в Риге на улице Латгалес и не вернулся. У подростка есть склонность к бродяжничеству.
Приметы: рост примерно 155-158 см, спортивного телосложения, короткие светлые волосы. Был одет в темно-синюю куртку, светло-серые спортивные штаны, светло-серую вязаную шапку, темно-синие кроссовки Nike.
Полиция просит посмотреть на фотографию Маркуса и отозваться всех, кто знает его возможное местонахождение, позвонив по номеру телефона 110.
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