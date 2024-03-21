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Полиция разыскивает 14-летнего Маркуса. Подросток имеет склонность к бродяжничеству

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Маркус Крусткалнс
Маркус Крусткалнс Фото: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает без вести пропавшего 14-летнего Маркуса Крусткалнса, который 14 марта этого года в 15:10 вышел из дома в Риге на улице Латгалес и не вернулся. У подростка есть склонность к бродяжничеству.

Приметы: рост примерно 155-158 см, спортивного телосложения, короткие светлые волосы. Был одет в темно-синюю куртку, светло-серые спортивные штаны, светло-серую вязаную шапку, темно-синие кроссовки Nike.

Полиция просит посмотреть на фотографию Маркуса и отозваться всех, кто знает его возможное местонахождение, позвонив по номеру телефона 110.

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