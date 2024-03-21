Сборная Латвии по футболу под руководством нового тренера сыграла вничью с Кипром

Встреча прошла на Кипре и завершилась со счётом 1:1.

Хозяева поля вышли вперёд на 34-й минуте благодаря Иоаннису Питтасу, который с острого угла поразил ворота Рихарда Матревица. В конце первого тайма сборная Латвии могла сравнять счёт - Андрей Цыганик заработал пенальти, но нападающий Владислав Гутковскис не смог с точки переиграть вратаря сборной Кипра.

Уйти от поражения сборная Латвии смогла на 85-й минуте, когда Цыганик в штрафной площади соперника ложным замахом ушёл от защитника и точно пробил низом в угол ворот.

Это была первая игра сборной под руководством 57-летнего Николато, утвержденного на посту тренера в начале февраля.

26 марта сборная Латвии проведёт второй проверочный матч против команды Лихтенштейна.

Николато предыдущие семь лет провёл, работая с молодёжными сборными Италии. До этого в сезоне 2013/2014 в составе команды "Кьево" U-19 Николато выиграл молодёжный чемпионат Италии. С 2014 по 2016 год он руководил командой "Лумеццане" в итальянской Серии С, третьем по силе дивизионе чемпионата Италии.

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