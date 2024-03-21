Видео ⟩ Знаменитая биатлонистка постреляла по голому мужчине

Нынешний сезон четырехкратной чемпионки мира оказался слабым. После чемпионата мира в Нове-Место она решила прекратить участие в дальнейших трех этапах Кубка мира.

В то время как биатлонистки соревновались на этапах Кубка мира в Северной Америке, итальянка выступала в эфире телепрограммы Stasera c'é Cattelan. В числе прочего в передаче испытали и стрелковые навыки Вирер.

Правда, испытание оказалось довольно странным. Биатлонистка должна была стрелять по мишени, прикрывающей интимную зону обнаженного мужчины. Но вместо обычной винтовки в этот раз Вирер стреляла из лазерной.

В телешоу обсуждались и более серьезные темы. Например, о будущем Доротеи в биатлоне.

"Мне 33 года. Кто-то из биатлонистов завершает карьеру в 30, кто-то в 35 лет. Я еще не решила, что буду делать", - призналась Вирер.

Она не исключает возможности участия в Олимпийских играх в Италии в 2026 году, что будет мотивировать ее продолжить карьеру. "Осталось еще два года, - сказала Вирер La Repubblica в феврале. - Сначала мне нужно отдохнуть, а потом посмотрим, что будет дальше".

Вирер не попала в десятку лучших ни в одном личном зачете серии Кубка мира в этом году. Всего за свою карьеру она завоевала 12 медалей на чемпионатах мира.

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