Инфогафика ⟩ В Латвии начал расти уровень безработицы

Среди женщин уровень безработицы в феврале 2024 года по сравнению с январем не изменился и составил 6,3%, а среди мужчин вырос на 0,2 процентного пункта - до 8,2%.

ЦСУ отмечает, что уровень безработицы, зарегистрированный в Государственном агентстве занятости (NVA), в феврале вырос на 0,1 процентного пункта и составил на конец месяца 5,8% экономически активного населения. По сравнению с февралем 2023 года уровень зарегистрированной безработицы снизился на 0,5 процентного пункта.

В феврале 2024 года в Латвии насчитывалось 67 700 безработных, в том числе 29 600 женщин и 38 100 мужчин, что на 700 человек больше, чем в январе, и на 800 человек больше, чем в феврале 2023 года. Число безработных мужчин за месяц увеличилось на 600 человек, а число безработных женщин не изменилось.