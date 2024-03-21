"Моё сердце разбито". Соболенко высказалась о смерти бойфренда

О смерти белорусского хоккеиста и тренера Константина Кольцова стало известно 19 марта. Ему было всего 42 года. На момент смерти Кольцов находился в Майами. В местной полиции сообщили, что его тело было обнаружено под окнами отеля: мужчина упал с балкона. В качестве одной из версий рассматривают самоубийство.

На протяжении нескольких лет спортсмены встречались и не скрывали свои отношения, но на момент смерти Кольцова они уже были не вместе. Об этом написала сама Соболенко.

"Смерть Константина - это немыслимая трагедия, и, хотя мы больше не были вместе, моё сердце разбито. Пожалуйста, уважайте мою частную жизнь и частную жизнь его семьи в это трудное время", - написала Соболенко в Instagram.

О трагическом инциденте высказалась также бывшая вторая ракетка мира, 26-летняя испанская теннисистка Паула Бадоса, одна из лучших подруг Соболенко.

"Мы много с ней говорили накануне и в этот день. Я знаю всю ситуацию, знаю всё, через что ей приходится проходить. Я не хочу, чтобы она страдала. Это крайне тяжёлая ситуация. Но я действительно не хочу об этом говорить, потому что обещала ей. Я не стану нарушать обещание, извините", - приводит слова Бадосы пресс-служба турнира в Майами.

25-летняя Соболенко сейчас выступает на турнире в Майами, который стартовал 19 марта. На фоне трагедии с Кольцовым организаторы соревнований дали ей дополнительный выходной: первый матч с участием Соболенко состоится 22 марта, и в нём она встретится со своей подругой Паулой Бадосой.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!