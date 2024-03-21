Производитель, погодные условия и толщина кошелька: что учитывать, выбирая шины

Эксперт поясняет, что шины делятся по сезону - летние, всесезонные и зимние. "Летние шины можно эксплуатировать при температуре плюс 7 градусов и выше, всесезонные предусмотрены для осенних и мягких зимних условий, когда температура воздуха опускается чуть ниже нуля, но не при минусовой температуре со льдом, снегом и т. д. Зимние шины рассчитаны на зиму, как ее понимают в Латвии - когда температура значительно ниже нуля, на дорогах снег, лед и все остальное, что мы видим каждый зимний сезон", - рассказывает эксперт.

Он рекомендует выбирать шины, соответствующие сезону и условиям, так как от этого зависит не только срок их службы, но и безопасность: "Если ездить на зимних шинах летом (когда +25, +30 градусов), то у машины будет плохое сцепление и устойчивость на дороге - по сути, это то же самое, что ездить зимой на летней резине. Устойчивость будет значительно хуже, чем у летней резины. Конечно, шины также будут изнашиваться гораздо быстрее", - отмечает Г. Лиекне.

Специальные шины для новых автомобилей