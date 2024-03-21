Производитель, погодные условия и толщина кошелька: что учитывать, выбирая шины

Поскольку весна в латвийских широтах все активнее набирает обороты, водители начинают задумываться о смене шин. Почему важно не торопиться менять шины, какие они бывают, как долго можно ездить на одном комплекте и можно ли по износу протектора определить свой стиль вождения? На эти вопросы отвечает эксперт Гундарс Лиекне.
В Латвии зимние шины официально можно поменять на летние с 1 марта, а ездить на них можно до 1 декабря. Правда, представители автоиндустрии не рекомендуют спешить менять резину, ведь апрель часто преподносит на дороге сюрпризы. Однако, когда дело доходит до замены зимних шин на летние или мыслей о покупке нового комплекта, важно учитывать несколько факторов.
Уточнить предусмотренный производителем размер
Для того чтобы удачно подобрать летние или зимние шины для своего автомобиля, прежде всего нужно понять, какой размер предусмотрен производителем для конкретного автомобиля, говорит Гундарс Лиекне, руководитель продаж шин для легковых авто Inter Cars Latvija. "Предусмотренный производителем размер шин, рекомендованное давление в шинах и т. д. обычно указываются либо на наклейке на крышке бензобака автомобиля, либо на наклейке на стойке двери водителя. Рекомендую выбирать именно этот размер - если производитель предусмотрел эти параметры, то они будут лучшими для конкретного автомобиля, протектор будет меньше изнашиваться, вождение будет легче, а управляемость - безопаснее", - говорит Г. Лиекне.
Опасно перепутать летнюю и зимнюю резину
Эксперт поясняет, что шины делятся по сезону - летние, всесезонные и зимние. "Летние шины можно эксплуатировать при температуре плюс 7 градусов и выше, всесезонные предусмотрены для осенних и мягких зимних условий, когда температура воздуха опускается чуть ниже нуля, но не при минусовой температуре со льдом, снегом и т. д. Зимние шины рассчитаны на зиму, как ее понимают в Латвии - когда температура значительно ниже нуля, на дорогах снег, лед и все остальное, что мы видим каждый зимний сезон", - рассказывает эксперт.
Он рекомендует выбирать шины, соответствующие сезону и условиям, так как от этого зависит не только срок их службы, но и безопасность: "Если ездить на зимних шинах летом (когда +25, +30 градусов), то у машины будет плохое сцепление и устойчивость на дороге - по сути, это то же самое, что ездить зимой на летней резине. Устойчивость будет значительно хуже, чем у летней резины. Конечно, шины также будут изнашиваться гораздо быстрее", - отмечает Г. Лиекне.
Специальные шины для новых автомобилей
Для автомобилей премиум-класса предусмотрены шины с омологацией - производитель шин совместно с автопроизводителем создали шины, подходящие для конкретного автомобиля. "Тогда эти шины идеально подойдут конкретному автомобилю, будут подогнаны под электронные системы и т. д. Зачем нужны такие шины? Например, если автомобиль еще на гарантии, то шины без омологации недопустимы, поскольку тогда гарантия может не работать. Также были прецеденты, когда установка неподходящих шин меняла устойчивость автомобиля на дороге, управляемость, ходовые качества", - говорит эксперт об омологации шин как тренде последнего времени для новых автомобилей.
Особенности вождения
Остальные аспекты выбора шин определяются манерой вождения. "Например, при вождении на выраженных шоссейных шинах сцепление с дорогой будет меньше на гравийных дорогах или где-либо за пределами асфальта. Для таких условий предназначены шины с более шероховатым протектором. И наоборот - шины с более шероховатым протектором быстрее изнашиваются на асфальте. Надо понимать назначение своего автомобиля и соответственно выбирать резину", - советует специалист.
По словам Г.Лиекне, есть разные примеры того, как исходя из нескольких факторов можно сделать вывод о стиле вождения автовладельца. "Шины изнашиваются под воздействием множества различных факторов, одним из которых является стиль вождения. Например, если водитель агрессивно "входит" в повороты, боковины шин будут больше изнашиваться, а если резко начинает движение и резко тормозит - быстрее наступит износ блоков протектора", - уточняет эксперт. Износ протектора зачастую является показателем того, в порядке ли у автомобиля система амортизации и развал-схождение", - говорит Г. Лиекне, добавляя, что речь о случаях максимальной нагрузки, а не о разовых или редких ситуациях.
Толщина кошелька
"Выбор зачастую зависит от того, сколько водитель готов потратить и что приобрести - шины бюджетного, среднего или премиум-класса. В любом случае класс не всегда имеет решающее значение, ведь, например, бюджетные шины, как правило, тоже бывают разного качества. Можно найти как более качественные и подходящие, так и наоборот. Самое главное, что определяет качество шин - состав резины", - отмечает Г. Лиекне
Каков срок службы шин?
"Средний срок службы шин нельзя измерять сезонами: четыре или пять лет не всегда являются критическим сроком службы. Шины могут изнашиваться гораздо раньше или позже", - поясняет Г. Лиекне, добавляя, что на это влияет несколько факторов.
"Износ шин зависит от пробега, диаметра и ширины шины, например, чем шире шина, тем быстрее она изнашивается. Большие диски и большие шины обычно и у более мощных автомобилей с большей нагрузкой и, следовательно, более быстрым износом. Однако это не единственный фактор, определяющий износ шин - еще и стиль вождения, уровень давления в шинах, температура воздуха, условия на дорогах, город ли это, сельская местность и т. д. И, конечно, еще состав резины - чем она мягче, тем быстрее изнашиваются шины", - приводит примеры эксперт.
По сути, единственный точный показатель - это оставшийся протектор шин, который можно измерить самостоятельно линейкой или штангенциркулем или попросить сделать это в автосервисе перед заменой резины. "Глубина протектора 4 мм является индикатором для зимних шин - это означает, что на них уже нельзя ездить в зимних условиях. Это, безусловно, минимально допустимая глубина, и я бы сказал, что на заснеженной дороге с протектором в 5 мм уже может быть опасно", - говорит специалист по легковым шинам. Для летних шин допустимая минимальная глубина составляет 1,6 мм, однако и здесь эксперт не советует ждать, пока будет достигнут минимум.
Совсем скоро - зимой только зимняя резина!
В следующем зимнем сезоне ожидаются изменения, которые предусмотрены постановлением Кабинета министров, принятым осенью прошлого года. В частности, все транспортные средства должны быть оснащены зимними шинами с маркировкой "гора и снежинка" - об этом уже заранее сообщила Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD).
Правила предусматривают, что с 1 октября 2024 года в зимний период (1 декабря - 1 марта) колеса транспортных средств, полная масса которых не превышает 3,5 т, должны быть оснащены зимними шинами, предназначенными для эксплуатации в заснеженных или обледенелых условиях и имеющими маркировку "гора и снежинка". Это международное обозначение свидетельствует о том, что шина прошла определенные испытания и признана пригодной для вождения по снегу, льду и гололеду. Шины, не имеющие этого обозначения, не будут считаться зимними.
По словам Г. Лиекне, на практике водителям не стоит беспокоиться, поскольку, скорее всего, соответствующая маркировка уже есть на имеющихся зимних шинах. "Уже сейчас все зимние шины, которые есть в ассортименте, например, Inter Cars Latvija и IC24.lv, имеют необходимую маркировку. Однако водителям обязательно следует дважды проверить, соответствует ли их резина требованиям".
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