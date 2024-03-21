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Видео ⟩ Силиня: Латвия поддержит любое решение, которое позволит Европе стать сильнее в военном отношении

rus.tvnet.lv/LETA
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Премьер Латвии Эвика Силиня
Премьер Латвии Эвика Силиня Фото: Ieva Leiniša/LETA

Латвия поддержит любое решение, которое позволит Европе стать сильнее в военном отношении, заявила премьер-министр Эвика Силиня представителям СМИ перед заседанием Евросовета.

Она отметила, что сегодняшнее заседание будет посвящено Украине и тому, как сдерживать Россию. В частности, речь идет о включении в санкционный список марганцевой руды и оксида алюминия. Другим важным вопросом будет укрепление Европы и развитие ее военной промышленности.

"Мы не можем полагаться только на трансатлантических партнеров. Нам самим нужно укреплять Европу, находя для этого новые источники финансирования", - сказала Силиня.

Страны Балтии также будут требовать более конкретного плана возобновления переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Ясность нужна и Европе, и Украине, указала премьер-министр. "Речь идет об июне. Надеюсь, нам удастся добиться такой конкретики и в выводах", - добавила Силиня.

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