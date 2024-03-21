Депутаты: омбудсмен делает недостаточно для защиты латышей от дискриминации на рынке труда

Некоторые депутаты Сейма считают, что омбудсмен Юрис Янсонс недостаточно делает для защиты латышей от языковой дискриминации на рынке труда. Такое мнение они высказали сегодня, 21 марта, во время дебатов в парламенте по отчету омбудсмена о работе в 2023 году.
Депутат Артур Бутанс (Нацобъединение) критически высказался о том, что омбудсмен ни в своем выступлении, ни в публичной деятельности не выступает против языковой дискриминации латышской молодежи, от которой на рынке труда требуют знаний русского языка. Бутанс призвал Янсонса сделать этот вопрос одним из приоритетных.
Депутат Нацобъединения также выразил обеспокоенность выводами омбудсмена о влиянии сноса памятника Красной армии в парке Узварас на общество. Кроме того, касаясь позиции Янсонса по вопросу языка общественных СМИ, Бутанс призвал омбудсмена не ставить под сомнение концепцию национальной безопасности, согласно которой общественные СМИ с 2026 года должны перейти на вещание на латышском языке.
Депутат Гатис Лиепиньш ("Новое Единство") также поднял вопрос о языковой дискриминации латышской молодежи из-за требования знаний русского языка.
В ответе депутатам омбудсмен подчеркнул, что в бюро госуполномоченного по правам человека создан отдел по борьбе с дискриминацией, и у него сложилось впечатление, что не все читали его отчет за прошлый год, в котором говорится о борьбе абсолютно со всеми видами дискриминации.
Депутат Яна Симановска ("Прогрессивные") особо отметила необходимость работы по предотвращению насилия в отношении женщин, а также обратила внимание на плохие условия для людей с ограниченными возможностями, указав, что только треть людей с инвалидностью имеют работу. "Мы жалуемся, что не хватает рабочих рук, а люди с ограниченными возможностями, которые могли бы работать, вынуждены сидеть дома или находиться в учреждениях", - сказала депутат.
Представитель "Прогрессивных" также отметила, что в стране до сих пор существует доисторический подход, когда для детей с нарушениями развития невозможно найти школу в своем самоуправлении, и только около 8% общественных зданий доступны для людей с инвалидностью.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!