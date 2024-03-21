Депутаты: омбудсмен делает недостаточно для защиты латышей от дискриминации на рынке труда

Депутат Артур Бутанс (Нацобъединение) критически высказался о том, что омбудсмен ни в своем выступлении, ни в публичной деятельности не выступает против языковой дискриминации латышской молодежи, от которой на рынке труда требуют знаний русского языка. Бутанс призвал Янсонса сделать этот вопрос одним из приоритетных.

Депутат Нацобъединения также выразил обеспокоенность выводами омбудсмена о влиянии сноса памятника Красной армии в парке Узварас на общество. Кроме того, касаясь позиции Янсонса по вопросу языка общественных СМИ, Бутанс призвал омбудсмена не ставить под сомнение концепцию национальной безопасности, согласно которой общественные СМИ с 2026 года должны перейти на вещание на латышском языке.

Депутат Гатис Лиепиньш ("Новое Единство") также поднял вопрос о языковой дискриминации латышской молодежи из-за требования знаний русского языка.