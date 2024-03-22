Силиня призывает ЕС включить марганцевую руду в список санкций против России

Как премьер сообщила в Twitter, позиция Латвии заключается в том, что марганцевую руду необходимо включить в пакет санкций. Также она обратилась к главам государств и правительств региона с призывом совместно прекратить транзит этого сырья.

В то же время премьер-министр созвала заседание Совета портов, транзита и логистики 28 марта, чтобы обсудить с представителями отрасли "неизбежную необходимость переориентации на новые рынки".

Ранее Силиня заявила, что в случае, если Латвии не удастся добиться включения марганцевой руды и оксида алюминия в санкционный список ЕС, правительство будет искать другие решения.

Говоря о том, может ли правительство принять решение на национальном уровне, Силиня сказала, что было бы лучше, если бы Европейская комиссия и ЕС сумели быстро принять 14-й санкционный пакет на одинаковых условиях по всей Европе. В то же время, если на европейском уровне не удастся достичь соглашения, будет вестись поиск других решений.