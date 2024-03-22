Силиня призывает ЕС включить марганцевую руду в список санкций против России

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня на заседании Евросовета в Брюсселе призвала лидеров Европейского союза (ЕС) включить марганцевую руду в список санкций против России.
Как премьер сообщила в Twitter, позиция Латвии заключается в том, что марганцевую руду необходимо включить в пакет санкций. Также она обратилась к главам государств и правительств региона с призывом совместно прекратить транзит этого сырья.
В то же время премьер-министр созвала заседание Совета портов, транзита и логистики 28 марта, чтобы обсудить с представителями отрасли "неизбежную необходимость переориентации на новые рынки".
Ранее Силиня заявила, что в случае, если Латвии не удастся добиться включения марганцевой руды и оксида алюминия в санкционный список ЕС, правительство будет искать другие решения.
Говоря о том, может ли правительство принять решение на национальном уровне, Силиня сказала, что было бы лучше, если бы Европейская комиссия и ЕС сумели быстро принять 14-й санкционный пакет на одинаковых условиях по всей Европе. В то же время, если на европейском уровне не удастся достичь соглашения, будет вестись поиск других решений.
"Цель - не поставлять в Россию компонент, который помогает ее экономике и военной промышленности. Мы отреагировали на это сразу, потребовав принять решение на европейском уровне. (...) Мы не будем ждать долгих дискуссий и потребуем, чтобы это произошло как можно скорее. Если будет задержка, будем действовать на национальном уровне", - сказала Силиня.
Как сообщалось, после начала вторжения России в Украину резко возросли поставки в Россию марганцевой руды, которая необходима для военной промышленности. Как сообщила эстонская газета "Postimees", часть поставок осуществляется через Эстонию и Латвию.
Россия почти полностью зависит от импорта марганцевой руды. По предварительным данным, в 2023 году она импортировала 2 млн тонн марганцевой руды, что является рекордным показателем. Марганцевая руда используется в производстве высококачественной стали, необходимой для изготовления стволов орудий, бронемашин и гусениц для них.
По данным "Postimees", из 2 млн тонн марганцевой руды, экспортированной в Россию в прошлом году, почти 90% было перегружено в Эстонии и Латвии. Большая часть грузов переваливалась в портах Риги и Вентспилса, а с прошлого года марганцевая руда также переваливается в порту Силламяэ.
Латвийское государственное железнодорожное предприятие LDz Loģistika - одна из нескольких латвийских компаний, участвующих в транспортировке марганцевой руды в Россию. С 2018 года компания начала принимать суда с марганцевой рудой из Африки. После вторжения России объем таких перевозок резко возрос. Из-за спроса цена на марганцевую руду выросла со 150 долларов (до войны) до 300-350 долларов за тонну.
Международные санкции не запрещают поставки марганцевой руды в Россию.
ГАО Latvijas dzelzceļš ранее выразило готовность выполнить любые дальнейшие решения правительства.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!