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"Дождь": пожар на траулере в Калининграде возник после того, как в него по ошибке попала ракета

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"Дождь": пожар на траулере в Калининграде возник после того, как в него по ошибке попала ракета
"Дождь": пожар на траулере в Калининграде возник после того, как в него по ошибке попала ракета Фото: Ekrānuzņēmums no video

Пропагандистские кремлевские СМИ еще в эту среду, 20 марта, сообщили об инциденте в Балтийском море, произошедшем на рыболовецком траулере "Капитан Лобанов", где якобы возник пожар, а судно отбуксировали в порт. Неофициально распространялись и другие версии произошедшего - диверсия, взрыв, а также попытка уничтожить установленную на корабле аппаратуру подавления сигнала GPS. Существуют также разные версии того, затонул ли корабль или остался на плаву.

В свою очередь, телеканал "Дождь" со ссылкой на свои источники сообщил в четверг вечером, 21 марта, что во время учений ВМФ России в корабль попала ракета, что стало причиной пожара и гибели трех человек. Еще четверо моряков получили ранения, об этом телекомпании сообщил родственник одного из членов экипажа корабля.

"Когда забирали выживших, все прекрасно знали, что погибли три человека. И все прекрасно знали, что ударила ракета. Но они решили написать, что произошло "возгорание". Интересно, какое это возгорание, если капитанской рубки полностью нет, ее просто снесло", - заявил родственник.

Собеседник телеканала также утверждает, что в больнице пострадавших допросили сотрудники ФСБ, которые попросили членов экипажа не рассказывать об инциденте. Он добавил, что еще одна ракета упала в рыболовные сети рядом с промышленным судном компании МРТК, которое находилось неподалеку от траулера "Капитан Лобанов".

Фото: Ekrānuzņēmums no video

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