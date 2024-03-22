На военной базе в Лиелварде откроется пассажирский терминал

В открытии пассажирского терминала также примут участие командующий подразделением интеграции сил НАТО полковник Дзинтарс Рога, представители Программы инвестиций в безопасность НАТО, Государственной пограничной службы, Таможенного управления Службы государственных доходов и компании Arčers.

Новый пассажирский терминал обеспечит эффективную мобильность союзных сил в соответствии со стандартами НАТО. Латвия делает значительные инвестиции для поддержки присутствия союзных сил в регионе, осуществляя развитие военной инфраструктуры и выполняя другие обязанности принимающей страны.

Строительство началось в конце 2021 года, а его общая стоимость составила 5,6 миллиона евро. 90% затрат на строительство пассажирского терминала было профинансировано за счет инвестиционной программы безопасности НАТО, а необходимое оборудование для аэропорта было профинансировано из национального бюджета.

Чтобы обеспечить работу терминала в соответствии с законодательством Латвии и Европейского Союза, на терминале также предусмотрены таможенные посты Службы государственных доходов и постоянные рабочие места для представителей Государственной пограничной службы, которые будут обеспечивать досмотр и обработку прибывших и груза в соответствии с нормативными актами.

Со 2 марта на базе находится Балтийская патрульная миссия НАТО. В течение следующих девяти месяцев Латвия возьмет на себя обслуживание миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, в то время как база ВВС Эстонии в Эмари будет ремонтироваться.

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