Планируется установить максимальный тариф за поездку на такси из аэропорта

Как сообщает пресс-служба Сейма, Комиссия по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике сегодня приняла решение вынести поправки в Закон об автомобильных перевозках на окончательное чтение в Сейме.

Планируется, что предоплату за поездку можно будет внести онлайн или очно в аэропорту. Чтобы работать в специальной зоне в аэропорту, таксисту придется предоставить клиенту возможность оплатить поездку заранее купленным "ваучером".

Максимальная ставка также будет применяться к любому такси, обслуживающему аэропорт. Потолок тарифа и зоны действия, а также максимальная дополнительная плата за поездку будут определены Кабинетом Министров.

В свою очередь, те перевозчики, которые работают через приложение, уже сейчас указывают сумму поездки при обращении клиента за услугой.

Информация о выдаче или аннулировании лицензионной карты будет опубликована регионом планирования или муниципалитетом в электронных услугах Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). Если у перевозчика нет автомобиля, на который выдана лицензия более трех месяцев, она аннулируется.