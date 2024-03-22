Планируется установить максимальный тариф за поездку на такси из аэропорта

В целях предотвращения случаев мошенничества с пассажирами в аэропорту "Рига", когда недобросовестные поставщики услуг такси требуют непропорционально высокую плату, планируется определить максимальный тариф на поездку на такси из аэропорта или другого объекта инфраструктуры международного транспорта, а также ввести предоплату поездки.
Как сообщает пресс-служба Сейма, Комиссия по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике сегодня приняла решение вынести поправки в Закон об автомобильных перевозках на окончательное чтение в Сейме.
Планируется, что предоплату за поездку можно будет внести онлайн или очно в аэропорту. Чтобы работать в специальной зоне в аэропорту, таксисту придется предоставить клиенту возможность оплатить поездку заранее купленным "ваучером".
Максимальная ставка также будет применяться к любому такси, обслуживающему аэропорт. Потолок тарифа и зоны действия, а также максимальная дополнительная плата за поездку будут определены Кабинетом Министров.
В свою очередь, те перевозчики, которые работают через приложение, уже сейчас указывают сумму поездки при обращении клиента за услугой.
Информация о выдаче или аннулировании лицензионной карты будет опубликована регионом планирования или муниципалитетом в электронных услугах Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). Если у перевозчика нет автомобиля, на который выдана лицензия более трех месяцев, она аннулируется.
В Министерстве сообщения заявили, что поправки предоставляют аэропорту больше возможностей для ежедневного контроля такси на его территории. Также поправки предусматривают, что ответственные службы местного самоуправления будут усиливать сотрудничество для обеспечения контроля.
Изменения определяют ограничения на использование транспортных средств в коммерческом пассажирском транспорте, запрещенные Службой государственных доходов (VID). Также VID будет ежегодно предоставлять Дирекции автомобильного транспорта информацию о количестве лиц, трудоустроенных в лицензированных предприятиях пассажирских перевозок в предыдущем году.
Планируется, что с 1 января 2027 года для перевозок такси смогут использоваться автомобили, зарегистрированные впервые не позднее 1 января 2009 года, то есть не старше 18 лет.
К началу апреля следующего года Министерство сообщения должно предоставить комиссии оценку единого тарифа и "ваучеров", а также эффективности системы контроля за повышением качества услуг такси в аэропорту.
Комиссия также призвала оценить обоснованность различных требований к коммерческим пассажирским перевозкам на такси и автомобиле. Министерству также поручено оценить возможности внедрения единой системы лицензирования в сфере такси и разработать предложения по сокращению теневой экономики.
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