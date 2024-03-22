Скандал в Елгавской краевой думе: проверка омбудсмена и возможная месть

В Бюро омбудсмена возбуждена проверка о возможном боссинге со стороны председателя Елгавской краевой думы Мадара Ласманиса, сообщил представитель бюро Эдгар Лакутис.
Дело о проверке возбуждено по поступившему в бюро заявлению, которое подала одна из сотрудниц Елгавской краевой думы.
Заявление о возможном боссинге со стороны председателя думы поступило в прошлом году. По предварительным данным, проверка по делу с вынесением заключения завершится в конце апреля.
Более подробные комментарии Бюро омбудсмена сможет дать после завершения проверки.
Ранее RUS TVNET уже сообщал, что в пятницу, 22 марта, семь членов Елгавской краевой думы подали ходатайство о созыве заседания по поводу увольнения председателя думы Мадара Ласманиса.
Политики требуют оценить действия председателя думы, рядом с которым во время заседания бюджетной комиссии, к которому он присоединился через свой мобильный телефон, вероятно, сидела женщина в необычной позе.
21 марта в социальных сетях появилось видео с заседания комиссии 13 февраля, в котором председатель краевой думы Ласманис участвует удаленно и его можно увидеть сидящим на водительском сиденье автомобиля. Когда заседание подходило к концу, стало понятно, что на заднее сиденье машины сел кто-то еще, и между передними сиденьями появилась нога женщины в колготках, которая долго видна в кадре. Ласманис касается ноги и направляет руку ближе к человеку на заднем сиденье автомобиля.
Сам Ласманис не видит нарушений в своих действиях и считает происходящее клеветнической кампанией. Он также предложил освободить от должности исполнительного директора самоуправления Лигу Лонерте. Лонерте, в свою очередь, считает это предложение "местью".
Председатель думы "публично лжет обществу о хронологическом ходе событий", сказала исполнительный директор, которая считает, что распространенное Ласманисом заявление о предложении освободить ее от должности является реакцией на призыв исполнительного директора и депутатов думы оценить его неэтичное поведение на заседании думской комиссии.
По словам Лонерте, к ней неоднократно обращались муниципальные служащие "по поводу унизительного, пренебрежительного, откровенно недостойного отношения руководителя".
Произошедшее на заседании бюджетной комиссии не первый эпизод - "таких было уже много, даже очень много за эти годы", утверждает Лонерте.
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