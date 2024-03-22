"Верстка" получила эту информацию от четырех высокопоставленных чиновников администрации Путина и местных самоуправлений, а также от одного высокопоставленного чиновника Минобороны.

Российские власти будут в основном пытаться мобилизовать новых рекрутов, но попытаются уговорить и тех военнослужащих, срок службы которых подходит к концу, подписать новые контракты с вооруженными силами.

При этом "Верстка" подчеркивает, что призыв, скорее всего, будет проводиться не только этими методами. В Москве предприятия оборонного сектора и финансируемые государством организации начали выдавать своим сотрудникам освобождения от мобилизации, также военкоматы отозвали юристов и психологов, причастных к осенней мобилизации 2022 года.

Официально эти действия характеризуются как подготовка к весеннему призыву российской армии, однако источники "Верстки" в российских властях называют это "мобилизацией 2.0".

Независимые комментаторы политических и военных процессов давно спекулировали, что после переизбрания Путина в России может начаться новая волна мобилизации. Министерство обороны России неоднократно заявляло, что таких планов нет.

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