Министерство обороны России планирует мобилизовать в ряды вооруженных сил еще 300 000 военнослужащих для начала нового масштабного наступления на Харьков, сообщает российское независимое издание "Медуза" со ссылкой на другое независимое СМИ "Верстка".
"Верстка" получила эту информацию от четырех высокопоставленных чиновников администрации Путина и местных самоуправлений, а также от одного высокопоставленного чиновника Минобороны.
Российские власти будут в основном пытаться мобилизовать новых рекрутов, но попытаются уговорить и тех военнослужащих, срок службы которых подходит к концу, подписать новые контракты с вооруженными силами.
При этом "Верстка" подчеркивает, что призыв, скорее всего, будет проводиться не только этими методами. В Москве предприятия оборонного сектора и финансируемые государством организации начали выдавать своим сотрудникам освобождения от мобилизации, также военкоматы отозвали юристов и психологов, причастных к осенней мобилизации 2022 года.
Официально эти действия характеризуются как подготовка к весеннему призыву российской армии, однако источники "Верстки" в российских властях называют это "мобилизацией 2.0".
Независимые комментаторы политических и военных процессов давно спекулировали, что после переизбрания Путина в России может начаться новая волна мобилизации. Министерство обороны России неоднократно заявляло, что таких планов нет.
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