По данным Telegram-канала Baza, в здании "Крокус Сити Холла", охваченном огнем, могут находиться до 100 человек.

Пока о пострадавших в стрельбе латвийцах не сообщается.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отменил в эти выходные в столице все массовые мероприятия - спортивные, развлекательные, культурные и так далее.

До этого Собянин заявил, что отдал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим. Он выразил соболезнования близким погибших - сколько их, пока достоверно неизвестно.

Представители Русского добровольческого корпуса (РДК) отрицают участие в атаке на "Крокус Сити Холл", пишет "Новая газета. Европа".

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк также заявил, что Киев не причастен к нападению.

Администрация США также заявила, что у нее нет никаких данных, которые позволили бы предполагать, что за нападением на концертный зал в Москве стоит Украина, отражающая российскую агрессию.

"Пока нет никаких указаний на то, что Украина или украинцы причастны к этой стрельбе. Я бы предостерег вас от того, чтобы как-то связывать это с Украиной с такой поспешностью", - заявил представитель Национального совета безопасности США Джон Кирби.

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