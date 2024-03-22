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Стрельба в Москве: 40 убитых, сотня раненых, горящий концертный зал (6)

rus.tvnet.lv
Обновлено 22 марта 2024, 21:54
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Горящий "Крокус-Сити Холл"
Горящий "Крокус-Сити Холл" Фото: Кадр из видео

В результате стрельбы в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье 40 человек погибли и более 100 ранены. Эти числа подтвердили представители ФСБ.

В концертном зале "Крокус Сити Холл" должен был пройти концерт российской рок-группы "Пикник". Перед его началом в помещение ворвались как минимум три человека в камуфляже и открыли стрельбу.

Позже в здании "Крокус Сити Холла" начался пожар.

"Я находилась в холле, услышала автоматные очереди, толпа побежала через служебный вход без верхней одежды, началась давка. Уже на улице снова услышала автоматную очередь. Сейчас у "Крокуса" полиция, пожарные, валит столб дыма оттуда", - рассказала РБК очевидица Светлана.

Подробности сообщил корреспондент "РИА Новости", который оказался на месте событий.

Фото: пожар и террористический акт в "Крокус-Сити Холле"

"В партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Точно есть раненые", - рассказал он.

По его словам, нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар.

"Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться", - добавил журналист.

По данным Telegram-канала Baza, в здании "Крокус Сити Холла", охваченном огнем, могут находиться до 100 человек.

Пока о пострадавших в стрельбе латвийцах не сообщается.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отменил в эти выходные в столице все массовые мероприятия - спортивные, развлекательные, культурные и так далее.

До этого Собянин заявил, что отдал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим. Он выразил соболезнования близким погибших - сколько их, пока достоверно неизвестно.

Представители Русского добровольческого корпуса (РДК) отрицают участие в атаке на "Крокус Сити Холл", пишет "Новая газета. Европа".

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк также заявил, что Киев не причастен к нападению.

Администрация США также заявила, что у нее нет никаких данных, которые позволили бы предполагать, что за нападением на концертный зал в Москве стоит Украина, отражающая российскую агрессию.

"Пока нет никаких указаний на то, что Украина или украинцы причастны к этой стрельбе. Я бы предостерег вас от того, чтобы как-то связывать это с Украиной с такой поспешностью", - заявил представитель Национального совета безопасности США Джон Кирби.

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