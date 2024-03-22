Стрельба в Москве: десятки убитых, сотня раненых, горящий концертный зал

В концертном зале "Крокус Сити Холл" должен был пройти концерт российской рок-группы "Пикник". Перед его началом в помещение ворвались как минимум трое человек в камуфляже и открыли стрельбу.

Позже в здании "Крокус Сити Холла" начался пожар.

В здании «Крокус Сити Холла» начался пожар. pic.twitter.com/nNRAZUdH7f — SVTV NEWS (@svtv_news) March 22, 2024

"Я находилась в холле, услышала автоматные очереди, толпа побежала через служебный вход без верхней одежды, началась давка. Уже на улице снова услышала автоматную очередь. Сейчас у "Крокуса" полиция, пожарные, валит столб дыма оттуда", - рассказала РБК очевидица Светлана.

Подробности сообщил корреспондент "РИА Новости", который оказался на месте событий.

"В партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Точно есть раненые", - рассказал он.

По его словам, нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар.

"Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться", - добавил журналист.

По данным Telegram-канала Baza, в здании "Крокус Сити Холла", охваченном огнем, могут находиться до 100 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отменил в эти выходные в столице все массовые мероприятия: спортивные, развлекательные, культурные и так далее.

До этого Собянин заявил, что отдал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим. Он выразил соболезнования близким погибших - сколько их, пока достоверно неизвестно.

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