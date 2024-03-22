Ночью пожар в "Крокус Сити Холле" был локализован, в данный момент остаются очаги возгорания, продолжается пролив конструкций, но в основном огонь потушен. Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где, по всей видимости, был очаг возгорания, крыша над залом рухнула, ведется разбор завалов.

Утром в субботу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на данный момент в больницах Москвы и Московской области находятся 115 человек, в том числе пятеро детей.

Следственный комитет сообщил о 115 погибших. Среди погибших трое детей.

По информации Baza, в одном из туалетов "Крокуса" были найдены 29 тел. Еще 14 нашли на одной из эвакуационных лестниц. Вероятно, люди задохнулись в дыму.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отменил в эти выходные в столице все массовые мероприятия - спортивные, развлекательные, культурные и так далее.

До этого Собянин заявил, что отдал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим. Он выразил соболезнования близким погибших.

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