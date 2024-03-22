"Пока нет никаких указаний на то, что Украина или украинцы причастны к этой стрельбе. Я бы предостерег вас от того, чтобы как-то связывать это с Украиной с такой поспешностью", - заявил представитель Национального совета безопасности США Джон Кирби.

В свою очередь бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что за стрельбой в Подмосковье "стоит Россия", цель которой - эскалировать ситуацию против Украины. "Инициированное нападение "террористов" в Москве - это следствие отсутствия лидерства Запада и недостаточной поддержки Украины Москва эскалирует Западу "в лицо", - написал Пабрикс в Х.

Американские СМИ утверждают, что за терактом может стоять афганский филиал ИГИЛ - Исламское государство-Хорасан.

Напомним, посольство США в Москве ранее в этом месяце заявило, что отслеживает сообщения о том, что "экстремисты" планируют "напасть на большие собрания в Москве", включая концерты.

"В начале этого месяца правительство США располагало информацией о планируемом теракте в Москве, потенциально направленной на большие собрания, включая концерты", и Вашингтон "поделился этой информацией с российскими властями", - заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

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