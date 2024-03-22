В результате стрельбы в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье по данным Следственного комитета погибли более 60 человек, еще 115 госпитализированы. В свою очередь Telegram-канал 112 сообщает о 82 погибших.
В концертном зале "Крокус Сити Холл" должен был пройти концерт российской рок-группы "Пикник". Перед его началом в помещение ворвались как минимум три человека в камуфляже и открыли стрельбу.
Позже в здании "Крокус Сити Холла" начался пожар.
В здании «Крокус Сити Холла» начался пожар. pic.twitter.com/nNRAZUdH7f— SVTV NEWS (@svtv_news) March 22, 2024
"Я находилась в холле, услышала автоматные очереди, толпа побежала через служебный вход без верхней одежды, началась давка. Уже на улице снова услышала автоматную очередь. Сейчас у "Крокуса" полиция, пожарные, валит столб дыма оттуда", - рассказала подконтрольному Кремлю изданию РБК очевидица Светлана.
Подробности сообщил корреспондент пропагандистского издания "РИА Новости", который оказался на месте событий.
Фото: пожар и террористический акт в "Крокус Сити Холле"
"В партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Точно есть раненые", - рассказал он.
По его словам, нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар.
"Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться", - добавил журналист.
Ночью пожар в "Крокус Сити Холле" был локализован, в данный момент остаются очаги возгорания, продолжается пролив конструкций, но в основном огонь потушен. Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где, по всей видимости, был очаг возгорания, крыша над залом рухнула, ведется разбор завалов.
Утром в субботу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на данный момент в больницах Москвы и Московской области находятся 115 человек, в том числе пятеро детей. Погибли 60 человек. Среди погибших трое детей.
В свою очередь Telegram-канал 112 сообщает о 82 погибших.
Представитель Следственного комитета в ответ на вопрос о том, удалось ли найти террористов и установить их личности, заявил, что "пока это преждевременная информация".
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отменил в эти выходные в столице все массовые мероприятия - спортивные, развлекательные, культурные и так далее.
До этого Собянин заявил, что отдал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим. Он выразил соболезнования близким погибших.
Представители Русского добровольческого корпуса (РДК) отрицают участие в атаке на "Крокус Сити Холл", пишет "Новая газета. Европа".
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк также заявил, что Киев не причастен к нападению.
Администрация США также заявила, что у нее нет никаких данных, которые позволили бы предполагать, что за нападением на концертный зал в Москве стоит Украина, отражающая российскую агрессию.
"Пока нет никаких указаний на то, что Украина или украинцы причастны к этой стрельбе. Я бы предостерег вас от того, чтобы как-то связывать это с Украиной с такой поспешностью", - заявил представитель Национального совета безопасности США Джон Кирби.
В свою очередь бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что за стрельбой в Подмосковье "стоит Россия", цель которой - эскалировать ситуацию против Украины. "Инициированное нападение "террористов" в Москве - это следствие отсутствия лидерства Запада и недостаточной поддержки Украины Москва эскалирует Западу "в лицо", - написал Пабрикс в Х.
Американские СМИ утверждают, что за терактом может стоять афганский филиал ИГИЛ - Исламское государство-Хорасан.
Напомним, посольство США в Москве ранее в этом месяце заявило, что отслеживает сообщения о том, что "экстремисты" планируют "напасть на большие собрания в Москве", включая концерты.
"В начале этого месяца правительство США располагало информацией о планируемом теракте в Москве, потенциально направленной на большие собрания, включая концерты", и Вашингтон "поделился этой информацией с российскими властями", - заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.
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