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Это коснется 67 тысяч граждан России в Эстонии: омбудсмен РФ о расторжении правового договора

Иван Скрябин rus.postimees.ee
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Флаги Эстонии и России на границе в Нарве.
Флаги Эстонии и России на границе в Нарве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала "дискриминацией" решение Эстонии расторгнуть договор о правовой помощи между двумя странами. Проект закона о денонсации договора был принят Рийгикогу в минувшую среду. Rus.Postimees напоминает аргументы министра Калле Лаанета и юристов о необходимости денонсации договора, который действовал почти 30 лет.

Генерал-майор МВД, она же уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова утверждает, что последствия денонсации договора о правовой помощи между Эстонией и Россией коснутся почти семидесяти тысяч россиян.

"Расторжение договора в первую очередь коснется 67 тысяч граждан России, проживающих на территории республики [Эстонии]", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.

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