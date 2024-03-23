Случаи недостаточных знаний госязыка воспитателями детсадов выявлены в основном в Риге

Восемь воспитателей были освобождены от работы, а пять находятся на временной нетрудоспособности. Один воспитатель сдал экзамен по госязыку.

В Лиепае за недостаточные знания госязыка от работы освобождены два воспитателя, один находится на временной нетрудоспособности. Также два воспитателя освобождены от работы в детских садах Даугавпилса.

Как сообщалось, Центр государственного языка в этом учебном году выявил недостаточное знание госязыка у 87 педагогов. Из них 30 находятся на временной нетрудоспособности, семь освобождены от работы, а пять сдали экзамен по госязыку.

Недостаточные знания госязыка были выявлены у педагогов 20 детских садов, 11 общеобразовательных школ, двух спортивных школ, одного специального учебного заведения, одного техникума и одного колледжа.

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