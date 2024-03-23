Видео ⟩ В результате атаки дрона в Самарской области загорелся нефтеперерабатывающий завод

Азаров сообщил, что в Самарской области дроны атаковали два нефтеперерабатывающих завода. По его словам, пострадавших в результате атаки нет.

During the night, two oil refineries in the Samara region of russia (Kuybyshevsky and Novokuibyshevsky) were attacked by drones. pic.twitter.com/xWL9jr61vI — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) March 23, 2024

Завод в Новокуйбышевске, по словам губернатора, не пострадал, однако завод в Куйбышеве загорелся, пожар уже ликвидирован. Оба завода принадлежат государственному концерну "Роснефть".

Минобороны РФ в Telegram сообщило, что в Брянской, Белгородской, Воронежской и Саратовской областях сбиты 12 беспилотных летательных аппаратов, а в Белгородской области - еще и 11 ракет.

Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ударов прошедшей ночью в области погибли два человека, еще семь пострадали.

В течение последней недели украинские спецслужбы неоднократно атаковали дронами российские нефтеперерабатывающие заводы.

В пятницу издание Financial Times сообщило, что США хотят удержать Украину от атак на российскую нефтяную инфраструктуру, чтобы избежать эскалации и роста мировых цен на нефть, принимая во внимание приближение выборов президента США.

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