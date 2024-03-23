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Видео ⟩ В результате атаки дрона в Самарской области загорелся нефтеперерабатывающий завод

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānšāviņš

В результате атаки украинского беспилотника загорелся нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России, сообщило в субботу российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на губернатора области Дмитрия Азарова.

Азаров сообщил, что в Самарской области дроны атаковали два нефтеперерабатывающих завода. По его словам, пострадавших в результате атаки нет.

Завод в Новокуйбышевске, по словам губернатора, не пострадал, однако завод в Куйбышеве загорелся, пожар уже ликвидирован. Оба завода принадлежат государственному концерну "Роснефть".

Минобороны РФ в Telegram сообщило, что в Брянской, Белгородской, Воронежской и Саратовской областях сбиты 12 беспилотных летательных аппаратов, а в Белгородской области - еще и 11 ракет.

Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ударов прошедшей ночью в области погибли два человека, еще семь пострадали.

В течение последней недели украинские спецслужбы неоднократно атаковали дронами российские нефтеперерабатывающие заводы.

В пятницу издание Financial Times сообщило, что США хотят удержать Украину от атак на российскую нефтяную инфраструктуру, чтобы избежать эскалации и роста мировых цен на нефть, принимая во внимание приближение выборов президента США.

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