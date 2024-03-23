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Видео ⟩ Украинский рекордсмен метает копье в окопах

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Александр Пятница
Александр Пятница Фото: Tiktok @olympiets

В интернете быстро распространились видео, на которых видно, как рекордсмен Украины копьеметатель Александр Пятница метает копье в траншеях.

Бывший спортсмен вступил в украинскую армию в 2020 году, и после полномасштабного вторжения России был отправлен на фронт, чтобы защищать родину. Последние два года он провел, борясь с противником, а в свободные моменты он успокаивает нервы, вспоминая прошлое - метая копье в окопах.

На Олимпиаде в Лондоне в 2012 году Пятница метнул копье на 84,51 метра и завоевал серебро, однако после проверок на допинг медаль у него отняли. В его организме было констатировано присутствие анаболического стероида туринабола.

В других крупных соревнованиях в конкуренции взрослых на его счету медалей нет.

В 2021 году Пятница метнул копье на 86,12 метра - это является рекордом Украины. В 2007 году на чемпионате Европы U-23 он завоевал бронзовую медаль.

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