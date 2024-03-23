Видео ⟩ Украинский рекордсмен метает копье в окопах

Бывший спортсмен вступил в украинскую армию в 2020 году, и после полномасштабного вторжения России был отправлен на фронт, чтобы защищать родину. Последние два года он провел, борясь с противником, а в свободные моменты он успокаивает нервы, вспоминая прошлое - метая копье в окопах.

На Олимпиаде в Лондоне в 2012 году Пятница метнул копье на 84,51 метра и завоевал серебро, однако после проверок на допинг медаль у него отняли. В его организме было констатировано присутствие анаболического стероида туринабола.

В других крупных соревнованиях в конкуренции взрослых на его счету медалей нет.

Oleksandr Piatnytsia, the Ukrainian Olympic silver medalist in javelin, is now in the trenches of Eastern Ukraine defending against the Russian war of aggression



He probably has javelins of both types at hand when he goes into battle against the Russians pic.twitter.com/G9o15zK43w — Visegrád 24 (@visegrad24) March 20, 2024

В 2021 году Пятница метнул копье на 86,12 метра - это является рекордом Украины. В 2007 году на чемпионате Европы U-23 он завоевал бронзовую медаль.

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