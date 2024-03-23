В субботу по всему миру, в том числе и в Латвии, пройдет акция "Час Земли"

В субботу в 20:30 пройдет крупнейшая в мире экологическая акция "Час Земли", во время которой всех людей призывают выключить освещение на объектах и в квартирах, сообщила глава отдела коммуникации Всемирного фонда природы Дайнга Штейнберга.
"Час Земли" – это время, когда миллионы людей из разных стран выключают свет и электроприборы на 1 час, тысячи архитектурных памятников мира отключают свою подсветку. Цель акции – привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.
Призыв "Посвяти час Земле" призывает людей не только символически выключить освещение и устройства, но и потратить 60 минут во благо планеты и самих себя. Прогулка по лесу, чтобы познакомиться с многообразием природы, приведение в порядок квартиры, меняя продукты на более дружественную окружающей среде альтернативу, или же самообразование - есть бесчисленное количество дел, которыми каждый может заняться в этот час.
Директор Фонда природы Янис Розитис отмечает, что в этом году в "Час Земли" Всемирный фонд природы хочет особенно отметить важность соучастия в решении проблем окружающей среды и климата. Важен каждый маленький шаг, как важны возможность и смелость открыто выступать за важное и вмешиваться - на уровне индивидуума, района или государства. Этот год особенный в сфере природы и климата, так как проходят выборы в Европарламент. Результаты выборов будут играть большую роль не только на уровне стран-участниц и Европы, но и в глобальном масштабе.
Чтобы взглянуть на проблемы климата и природы с другой точки зрения, впервые в Латвии пройдет вечер комедии, посвященный "Часу Земли" под названием "Было бы грустно, если бы не было так смешно", . Мероприятие состоится в 20:00 в Риге, в Доме культуры "Атмода". Вход свободный. Во время "Часа Земли" будут награждены победители ежегодного конкурса "Посол климата".
В Латвии в "Час Земли" будет отключено освещение на ряде зданий, мостов и памятников. В Риге центральным объектом отключения света станет Рижский замок. Кроме того, погаснут огни Дома Черноголовых, памятника Свободы, Вантового моста, Латвийского национального театра, Латвийской национальной библиотеки, Латвийского национального художественного музея, Латвийского национального музея природы. Освещение внешних фасадов и рекламных стендов планируют снизить и некоторые торговые места, например, Lidl Latvija, Narvesen, Caffeine Latvija, Rimi Baltic, а также центральное здание Swedbank и сеть кафе Swedbank. Ужин в атмосфере "Час земли" предложат несколько ресторанов - например, Ferma и Kaļķu vārti.
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