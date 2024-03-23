Видео ⟩ Дисциплинарный комитет Евролиги оштрафовал Луку Банки на 1000 евро

"Виртус" в матче 30-го тура встречался с каунасским "Жальгирисом" и уступил со счетом 81:96.

Банк во время игры выражал недовольство по поводу того, как судьи давали фолы игрокам, и сам за короткий период времени получил два технических фола, после чего был вынужден покинуть зал.

Кроме того, на 2000 евро был оштрафован тренер пирейского "Олимпиакоса" Георг Барцок, который выразил недовольство работой судей уже после финального свистка.

Отметим, что в "Виртусе" играет латвийский баскетболист Ричард Ломажс, клуб с 17 победами и 14 поражениями занимает восьмое место в турнирной таблице Евролиги.

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