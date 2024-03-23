Российский диктатор Владимир Путин спустя около 19 часов после произошедшего в Подмосковье теракта выступил с сообщением.
Full speech video of Putin to Russians in connection with the terrorist attack in Crocus City Hall, Moscow. pic.twitter.com/jjIBySqInW— Archived (@historylogg) March 23, 2024
В ходе выступления он подтвердил, что в связи с терактом задержаны четыре человека. Кроме того, Путин заявил, что для подозреваемых в нападении на "Крокус Сити Холл" якобы было подготовлено "окно" для "перехода границы с Украиной".
"Все четверо исполнителей найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, предварительно, для них было подготовлено окно для перехода границы. Мы столкнулись не просто с цинично спланированным терактом, а с подготовленным массовым убийством беззащитных людей. Преступники шли именно убивать. Как когда-то нацисты, они задумали устроить показательную казнь", - сказал Путин.
По его уверению, все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут справедливое наказание.
"Все причастные понесут наказание. Кем бы они ни были. Кто бы их не направлял. Мы установим и покараем каждого, кто готовил этот удар по России. Мы готовы объединять усилия с другими странами в борьбе с международным терроризмом. Наш долг - быть вместе с одном строю. Никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность и волю", - сказал он.
Теракт Путина назвал кровавой акцией устрашения, похожую на "действия нацистов".
В ходе речи Путин повторил данные ФСБ о задержании четырех исполнителей теракта. Всего, по его словам, задержаны 11 человек.
24 марта Путин объявил днем общенационального траура.
Обращение длилось менее пяти минут.
Как уже сообщалось, вечером в пятницу в "Крокус Сити Холл" ворвались неизвестные и открыли огонь из автоматов. Это одна из крупнейших концертных площадок в Москве - она может принять до 6200 человек. В зале вечером были тысячи людей - они пришли на концерт группы "Пикник", все билеты были раскуплены. По официальным данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 115 человек.
Представители Русского добровольческого корпуса (РДК) отрицают участие в атаке на "Крокус Сити Холл", пишет "Новая газета. Европа". Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк также заявил, что Киев не причастен к нападению. Администрация США тоже заявила, что у нее нет никаких данных, которые позволили бы предполагать, что за нападением на концертный зал в Москве стоит Украина, отражающая российскую агрессию.
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