Конспирологические теории и фейки. Как российское ТВ освещало нападение на "Крокус Сити Холл"

«Все должны понимать, что против нас ведут войну, ведут войну те, кто являются профессиональными провокаторами и организаторами терроризма… Когда они грохнули в Нью-Йорке свои две башни, а потом списали это все на якобы на Бен Ладена, все это полная чепуха, чтобы организовать такой теракт, надо было 50 специалистов высшей квалификации, она тут же нашли там Коран в соседней машине и погнали по ложному следу, а затем залезли и в Ирак, и растащили Ливию. И бомбили Югославию, короче говоря, мы должны понимать, с кем имеем дело», — продолжил Зюганов.

«Обратите внимание, что акция еще не закончилась, а уже крокодиловые слезы первые пролили американцы и всех погнали по ложному следу, что это якобы ИГИЛ, да никакой это не ИГИЛ, и бороды можно наклеить, и все что угодно, что это ерунда, это работа тех кто сидит, у них планируют эти акции, тех, кто окопался на Украине, тех, кто пытается сформировать из предателей, всяких мерзавцев и прочее. Все это хорошо известно», — сказал Зюганов, подчеркнув, что президент Путин — «специалист высшего класса в этой области».

Вопросы к американцам