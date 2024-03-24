Замена лифтов белорусского производства обойдется Риге в десятки миллионов евро

С начала войны в Украине различные санкции были введены и против Беларуси, и это изначально доставило много головной боли обслуживающим лифты компаниям, так как более не были доступны запчасти для ремонта лифтов советских времен, сообщает передача TV3 Ziņas. Несмотря на то, что были найдены другие поставщики, в целом лифты настолько старые, что рано или поздно их придется менять, и одной только столице это может обойтись в сумму порядка 80 миллионов евро.
Еще полгода назад ремонты лифтов в Риге требовали не часы, а дни и недели, так как запасы базирующегося в Беларуси Могилевского завода были истощены, а новые поставщики не были найдены.
Представитель Rīgas namu pārvaldnieks Кристс Лейшкалнс признает, что сейчас ситуация стала лучше, так как эти два года обслуживающие лифты предприятия искали возможности заказать детали в других местах, используя детали, которые можно было ввести как из других стран ЕС, так и из Турции.
Однако это не означает, что проблема решена - большая часть лифтов настолько изношена, что в какой-то момент отремонтировать их будет уже невозможно.
Стоимость лифта может составлять порядка 50 000 евро, кроме того, нужно считаться и с расходами на проектирование.
Таких денег нет ни у жителей, ни у самоуправления. Один из вариантов - муниципальная программа поддержки, однако она может быть доступна не ранее чем в будущем году.
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