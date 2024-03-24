Замена лифтов белорусского производства обойдется Риге в десятки миллионов евро

Еще полгода назад ремонты лифтов в Риге требовали не часы, а дни и недели, так как запасы базирующегося в Беларуси Могилевского завода были истощены, а новые поставщики не были найдены.

Представитель Rīgas namu pārvaldnieks Кристс Лейшкалнс признает, что сейчас ситуация стала лучше, так как эти два года обслуживающие лифты предприятия искали возможности заказать детали в других местах, используя детали, которые можно было ввести как из других стран ЕС, так и из Турции.

Однако это не означает, что проблема решена - большая часть лифтов настолько изношена, что в какой-то момент отремонтировать их будет уже невозможно.

Стоимость лифта может составлять порядка 50 000 евро, кроме того, нужно считаться и с расходами на проектирование.

Таких денег нет ни у жителей, ни у самоуправления. Один из вариантов - муниципальная программа поддержки, однако она может быть доступна не ранее чем в будущем году.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!