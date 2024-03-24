На присланном читателем видео можно увидеть сложенные грядами деревья, причем во многих местах от деревьев остались только пни.

Балта капа — крайняя западная оконечность дюнной гряды Болдерая - Приедайне. Она находится на территории Юрмалы на правом берегу Лиелупе между Приедайне и Варнукрогсом. С 1991 года это особо охраняемый геологический и геоморфологический природный объект местного значения, занимающий площадь 35 гектаров.

Как видно на информационной табличке, размещенной на территории природного объекта, вырубка деревьев на Балта капа запрещена.

Как сообщила TVNET заместитель руководителя отдела по общественным отношениям администрации Юрмалы Элита Цепурите, территория является собственностью двух юридических лиц.

"Разрешение на вырубку деревьев выдало Бабитское лесничество Главного лесничества Рижского региона Государственной службы леса, которое и может прокомментировать этот вопрос", - сказала Цепурите.

TVNET связался с Государственной службой леса, в ведении которой находится и Бабитское лесничество, с просьбой прокомментировать ситуацию.