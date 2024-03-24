Вс, 24.03.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео ⟩ В торговом центре в Санкт-Петербурге прошла эвакуация

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
В торговом центре в Санкт-Петербурге прошла эвакуация
В торговом центре в Санкт-Петербурге прошла эвакуация Фото: Ekrānšāviņš

В одном из торговых центров Санкт-Петербурга прошла эвакуация, сообщает NEXTA.

Петербургское издание "Фонтанка" сообщает, что в торговом центре London Mall днем ​​в воскресенье, 24 марта, был задержан мужчина. Во время разговора с полицейскими он вел себя нервно и в какой-то момент заявил, что заложил в торговом центре бомбу.

На вопрос о ее мощности мужчина с некоторым сомнением ответил, что это 10-килограммовая бомба. Затем торговый центр был эвакуирован. На место были вызваны экстренные службы и саперы.

В настоящее время оперативники изучают записи с камер наблюдения, чтобы проследить перемещения мужчины. Задержанный не смог дать внятного ответа на вопрос, зачем он пришел в торговый центр.

По предварительной информации, задержанный не является гражданином России.

Как сообщалось, в пятницу, 22 марта, группа террористов совершила нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Жертвами теракта стали 137 человек. Сегодня в РФ назначен общенациональный траур. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство"

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх