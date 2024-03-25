Граудиня и Самойлова выиграли турнир в Бразилии

Латвийский дуэт, посеянный на турнире под вторым номером, в финале одержал победу со счетом 2:0 (21:18, 21:17) над канадскими спортсменками Хизер Бенсли и Софи Буковец, которые попали на турнир, преодолев квалификацию.

Победа в турнире принесла латвийским спортсменкам 800 рейтинговых очков.

В первом матче группового турнира латвийский дуэт обыграл бразильских пляжных волейболисток Андрес Кавальканти Рамалью и Тайнар Фейтошу де Оливейру со счетом 2:0 (21:15, 21:17), после чего победили литовских спортсменок Монику Пауликиене и Айну Раупелите со счетом 2:0 (21:12, 21:16).

В 1/8 финала латвийские волейболистки обыграли француженок Лежан Плассет и Алексией Ришар со счетом 2:1 (21:18, 18:21, 15:11), а в четвертьфинале победили спортсменок из Австрии Дорину и Ронью Клингер - 2:1 (24:26, 21:14, 15:10).

В полуфинале Граудиня и Самойлова еще раз победили волейболисток из Литвы со счетом 2:1 (18:21, 21:15, 15:9).

​В мужских соревнованиях в Александр и Михаил Самойловы в пятницу, 24 марта, потерпели два поражения на групповом этапе и заняли 19-е место, заработав 300 очков в мировом рейтинге.

В мировом рейтинге Pro Beach Tour самыми престижными соревнованиями считается серия Elite 16, на втором месте серия Challenge, а третьем турниры серии Futures.

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