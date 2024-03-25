"До сих пор мурашки по коже". Дэвид Бекхэм рассказал, что заставило его плакать

"В этом сила Лионеля Месси. Невероятно, что может дать один футболист с точки зрения эмоций. Мы знали, что нужно принять решение, потому что Лео объявил, что покидает "ПСЖ". В четыре или пять утра в Японии я лежу в постели, и мой телефон не перестаёт звонить. Моя жена толкнула меня и говорит: "Выключи телефон, нам нужно поспать". Я протягиваю руку и хватаю очки, а затем читаю на телефоне, что Месси решил приехать в Майами. У меня до сих пор мурашки по коже. Я сел в кровати и заплакал. А Виктория такая: "Что происходит? Что не так? Кто умер?". И я сказал: "Месси приезжает, он приезжает в Майами". И я захожу в интернет, это есть во всех социальных сетях.