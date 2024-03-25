"До сих пор мурашки по коже". Дэвид Бекхэм рассказал, что заставило его плакать

Владелец футбольного клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхэм в интервью RMC Sport рассказал, что заставило его заплакать. Как оказалось, такие эмоции вызвало решение Лионеля Месси присоединиться к американскому клубу.
"В этом сила Лионеля Месси. Невероятно, что может дать один футболист с точки зрения эмоций. Мы знали, что нужно принять решение, потому что Лео объявил, что покидает "ПСЖ". В четыре или пять утра в Японии я лежу в постели, и мой телефон не перестаёт звонить. Моя жена толкнула меня и говорит: "Выключи телефон, нам нужно поспать". Я протягиваю руку и хватаю очки, а затем читаю на телефоне, что Месси решил приехать в Майами. У меня до сих пор мурашки по коже. Я сел в кровати и заплакал. А Виктория такая: "Что происходит? Что не так? Кто умер?". И я сказал: "Месси приезжает, он приезжает в Майами". И я захожу в интернет, это есть во всех социальных сетях.
Я разговаривал со своим партнёром Хосе Масом, и он сказал мне: "Ты веришь в это?", и я сказал: "Я не верю в это. Давай подождём, пока он доберётся до Майами, и тогда я поверю", - приводит слова Бекхэма RMC Sport.
Месси перешёл в "Интер Майами" летом 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. Ранее он выступал за "ПСЖ" и "Барселону".
В этом сезоне Месси провёл 5 матчей за клуб и забил 5 голов. В прошлом сезоне на счету аргентинца в "Интер Майами" было 14 матчей и 11 мячей.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!