ВИДЕО ⟩ 75-летняя бабушка стала сенсацией компьютерной игры Fortnite

75-летняя шотландская бабушка Кэт Боуи, известная как Grumpygran1948, познакомилась с Fortnite благодаря внуку. Игра её сразу же увлекла, и теперь она играет в Fortnite около шести часов в день.

В интервью BBC Боуи поделилась: "Мне трудно сформулировать почему, но это было моментальное и сильное влечение".

Её навыки были замечены американским YouTube-блогером и одним из самых известных игроков в Fortnite SypherPK, который пригласил её сыграть вместе. Их первое совместное видео на YouTube набрало более полумиллиона просмотров.

Сегодня у Кэт на Twitch более 10 000 человек со всего мира. Женщина впервые увидела, как её внук играет в Fortnite, в 2017 году, когда игра только вышла.

Fortnite сейчас является одной из самых популярных игр в мире, в которую играют более 400 миллионов человек.

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