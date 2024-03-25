Видео ⟩ Четыре человека погибли на ралли в Венгрии

Четыре человека погибли и еще несколько получили ранения, когда одна из гоночных машин вылетела с трассы и врезалась в зрителей на ралли Esztergom Nyrges в Венгрии в воскресенье, 25 марта.
Во второй день соревнований во время пятого этапа, который проходил недалеко от границы со Словакией, венгерский пилот Янош Тот не справился с управлением и вылетел за пределы трассы, врезавшись в зрителей.
В результате аварии погибли четыре зрителя, еще 11 получили ранения, на место прибыли восемь машин скорой помощи и четыре спасательных вертолета.
Полиция заявила, что пока не располагает информацией о том, почему автомобиль вылетел за пределы трассы.
Венгерская ассоциация автоспорта пока не предоставила дальнейших комментариев, но пообещала помочь венгерским властям в процессе расследования.
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