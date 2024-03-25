Выборы в Европарламент: каковы рейтинги партий?

В ходе опроса, проведенного в конце марта, 12,7% респондентов заявили, что готовы проголосовать на выборах в Европарламент за Национальное объединение, 8,9% избирателей заявили, что проголосуют за "Согласие, а 8,7% - за "Новое Единство".

Опубликованный 7 марта Латвийским телевидением опрос SKDS показал, что на тот момент поддержка Нацобъединения составляла 10,3%, "Нового Единства" - 9,3%, а "Согласия" - 6,8%.

В последнем опросе 5,7% респондентов выразили готовность проголосовать за "Прогрессивных", 5,1% - за партию "Латвия на первом месте", 4,1% - за партию "Стабильности!", 4% - за "Для развития Латвии" и 3,8% - за "Объединенный список".

Если бы выборы в Европарламент проходили завтра, то за "Суверенную власть" проголосовали бы 2,5%, за Союз зеленых и крестьян (СЗК) - 2,3%, за Новую консервативную партию (НКП) - 1,6%, за "Партию центра" - 1,5%, за "Движение "За!" - 0,8%, за "Объединение Младолатыши" - 0,7%, за "Силу народной власти" - 0,4%, а за "Народ. Земля. Государственность" - 0,2%.

20% респондентов затруднились сказать, будут ли они голосовать на выборах в Европарламент, а 17% заявили, что не будут голосовать.

Выборы в Европарламент состоятся в начале июня. Свои списки подали 16 политических объединений.

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