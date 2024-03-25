В ответ на начатый уголовный процесс о возможной растрате средств в связи с использованием договорных рейсов самолетов, "Новое Единство" в конце недели собралось на закрытое заседание, на которое пригласили прийти и Кришьяниса Кариньша, но он не явился, сообщает программа LTV Panorāma.
Видео ⟩ Передача: Кариньш не явился на закрытое заседание "Нового Единства"; кресло министра, возможно, под угрозой
Kariņa krēsls sašķobījies... pic.twitter.com/wbZszxtKF7— Jānis Tereško (@JanisTeresko) March 25, 2024
Правление партии в понедельник решало, что делать дальше, и
по неофициальной информации, один из вариантов предусматривает и требование отставки Кариньша.
Сначала в субботу и затем в понедельник объединение партий "Новое Единство" собралось вместе.
Не присутствовал только председатель правления объединения партий Кришьянис Кариньш, который в понедельник с рабочим визитом посещает Соединенные Штаты. В повестке заседания партии были как авиарейсы Кариньша, так и возможный оборот наличных денег в "Единстве".
В субботу Кариньш на встречу не явился. Сегодня Кариньш находится в США, где встречается с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. Попытки Латвийского телевидения дозвониться до Кариньша по телефону неоднократно были безуспешными.
Неофициально звучит, что вопрос о дальнейшей деятельности Кариньша в правительстве находится только в руках премьера, и решение выразить недоверие министру своей партии особенно трудно.
В четверг, 28 марта, премьер-министр Эвика Силиня обсудит с Кариньшем ситуацию с использованием спецрейсов для командировок во время его пребывания на посту премьер-министра.
В связи с командировками обоих четверг - самый подходящий день для обсуждения, пояснила премьер-министр.
"Ситуация довольно серьезная, и я думаю, что было бы разумно сначала обсудить ее с самим министром, экс-премьером, как он видит развитие этой ситуации", - сказала Силиня.
Она напомнила, что по заявлению Генеральной прокуратуры она поручила Государственной канцелярии в сотрудничестве с Министерством финансов и Министерством иностранных дел в течение четырех месяцев разработать нормативную базу, которая уточнит условия использования специальных рейсов.
Также Госканцелярии поручено разработать внутренний регламент для процесса планирования, организации и контроля исполнения договоров о закупках в соответствии с требованиями закона о государственных закупках и проинформировать Генеральную прокуратуру о принятых мерах к 1 июля 2024 года.
Как сообщалось, Генеральная прокуратура возбудила и передала в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией для расследования уголовное дело о предполагаемом разбазаривании государственных средств в связи с использованием спецрейсов в командировках бывшего премьер-министра Кариньша.
Jau vēstīts, ka Siliņa ceturtdien, 28.martā, ar ārlietu ministru Krišjāni Kariņu pārrunās izveidojušos situāciju ar Kariņa komandējumu privātajiem reisiem premjera amata laikā.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!