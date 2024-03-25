Видео ⟩ Передача: Кариньш не явился на закрытое заседание "Нового Единства"; кресло министра, возможно, под угрозой

В связи с командировками обоих четверг - самый подходящий день для обсуждения, пояснила премьер-министр.

"Ситуация довольно серьезная, и я думаю, что было бы разумно сначала обсудить ее с самим министром, экс-премьером, как он видит развитие этой ситуации", - сказала Силиня.

Она напомнила, что по заявлению Генеральной прокуратуры она поручила Государственной канцелярии в сотрудничестве с Министерством финансов и Министерством иностранных дел в течение четырех месяцев разработать нормативную базу, которая уточнит условия использования специальных рейсов.

Также Госканцелярии поручено разработать внутренний регламент для процесса планирования, организации и контроля исполнения договоров о закупках в соответствии с требованиями закона о государственных закупках и проинформировать Генеральную прокуратуру о принятых мерах к 1 июля 2024 года.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура возбудила и передала в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией для расследования уголовное дело о предполагаемом разбазаривании государственных средств в связи с использованием спецрейсов в командировках бывшего премьер-министра Кариньша.

Jau vēstīts, ka Siliņa ceturtdien, 28.martā, ar ārlietu ministru Krišjāni Kariņu pārrunās izveidojušos situāciju ar Kariņa komandējumu privātajiem reisiem premjera amata laikā.

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