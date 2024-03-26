Видео ⟩ В Балтиморе контейнеровоз врезался в автомобильный мост: переправа рухнула

На месте происшествия в данный момент находятся пожарные. Спасатели информируют, что в реку упали несколько человек и транспортных средств. Пожарные указывались, что большое грузовое судно врезалось в одну из колонн моста в 13:30 по местному времени.

🚨🇺🇸#BREAKING: A major bridge has collapsed in Baltimore after a ship collided into it.



Thoughts and prayers with all those involved 🙏💔



pic.twitter.com/9XASQCjB0r — Censored Men (@CensoredMen) March 26, 2024

На опубликованных в соцсетях видео видно, как мост тонет.

Информации о погибших в данный момент нет, ведется масштабная спасательная операция.

Мост длиной 1,6 километра тянется через реку Патапско.

По данным сервиса MarineTraffic, в мост врезался 300-метровый контейнеровоз Dali под сингапурским флагом, пунктом назначения которого был указан Коломбо (Шри-Ланка). Судном управляет крупная судоходная компания Maersk.

Мост был построен в 1977 году и назван в честь Фрэнсиса Скотта Ки, автора национального гимна США "Звёздно-полосатое знамя".

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