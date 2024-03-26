Видео ⟩ В Балтиморе контейнеровоз врезался в автомобильный мост: переправа рухнула

В американском городе Балтимор обрушился мост имени Фрэнсиса Скотта Ки после того, как в него врезалось грузовое судно, сообщает ВВС.
На месте происшествия в данный момент находятся пожарные. Спасатели информируют, что в реку упали несколько человек и транспортных средств. Пожарные указывались, что большое грузовое судно врезалось в одну из колонн моста в 13:30 по местному времени.
🚨🇺🇸#BREAKING: A major bridge has collapsed in Baltimore after a ship collided into it.— Censored Men (@CensoredMen) March 26, 2024
Thoughts and prayers with all those involved 🙏💔
pic.twitter.com/9XASQCjB0r
На опубликованных в соцсетях видео видно, как мост тонет.
Информации о погибших в данный момент нет, ведется масштабная спасательная операция.
Мост длиной 1,6 километра тянется через реку Патапско.
По данным сервиса MarineTraffic, в мост врезался 300-метровый контейнеровоз Dali под сингапурским флагом, пунктом назначения которого был указан Коломбо (Шри-Ланка). Судном управляет крупная судоходная компания Maersk.
Мост был построен в 1977 году и назван в честь Фрэнсиса Скотта Ки, автора национального гимна США "Звёздно-полосатое знамя".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!