Сборная Латвии по футболу не смогла обыграть Лихтенштейн

Встреча прошла на Кипре и завершилась со счётом 1:1.

Футболисты сборной Лихтенштейна курьёзным образом вышли вперёд уже на 15-й секунде встречи - Марцис Ошс отдал передачу назад вратарю Павлу Штейнбору, который направлялся в другую сторону, и в итоге мяч закатился в ворота подопечных Николато.

На 11-й минуте Раймонд Кроллис восстановил равновесие на табло благодаря ошибке голкипера Лихтенштейна, который не смог чётко обработать мяч. Для Кроллиса этот гол стал четвёртым в 37 матчах за национальную команду.

Сборная Латвии имела преимущество, лучше контролировала мяч, а в конце первого тайма мяч после удара Яниса Икауниекса попал в штангу ворот. Лихтенштейнцы старались всеми силами удержать ничью, и у них это получилось.

Латвия занимает 136-е место в рейтинге ФИФА, а Лихтенштейн - 203-е место. Ранее обе сборные 11 раз встречались друг с другом - девять матчей завершились победой сборной Латвии, один - в пользу Лихтенштейна и ещё один - вничью.

Это была вторая игра сборной под руководством 57-летнего Николато, утвержденного на посту тренера в начале февраля. В первом проверочном матче латвийские футболисты сыграли вничью с Кипром - 1:1.

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