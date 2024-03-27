Грузия впервые в истории сыграет на чемпионате Европы. Определились все участники Евро-2024

Сборная Грузии на стадионе "Динамо-Арена" в Тбилиси обыграла команду Греции в финале стыковых матчей за выход в основную часть чемпионата Европы 2024 года. Основное и дополнительное время прошли без забитых мячей, а в серии пенальти сильнее были грузины - 4:2.

Отметим, что до этой встречи Грузия не выиграла у Греции ни одного из девяти матчей: две ничьи, семь поражений. Кроме того, сборная Грузии ранее никогда не пробивалась в финальную часть чемпионатов Европы.

Сборная Грузии по футболу впервые в истории вышла в финальную часть Евро, обыграв по пенальти сборную Греции. Так отреагировали грузинские болельщики после решающего пенальти в ворота греков.⚽️ pic.twitter.com/YOs0ebUfQz — ARSEN (@Ars7513) March 26, 2024