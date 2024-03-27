Грузия впервые в истории сыграет на чемпионате Европы. Определились все участники Евро-2024

Во вторник, 26 марта, определились последние три участника финального турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.
Сборная Грузии на стадионе "Динамо-Арена" в Тбилиси обыграла команду Греции в финале стыковых матчей за выход в основную часть чемпионата Европы 2024 года. Основное и дополнительное время прошли без забитых мячей, а в серии пенальти сильнее были грузины - 4:2.
Отметим, что до этой встречи Грузия не выиграла у Греции ни одного из девяти матчей: две ничьи, семь поражений. Кроме того, сборная Грузии ранее никогда не пробивалась в финальную часть чемпионатов Европы.
Сборная Грузии по футболу впервые в истории вышла в финальную часть Евро, обыграв по пенальти сборную Греции. Так отреагировали грузинские болельщики после решающего пенальти в ворота греков.⚽️ pic.twitter.com/YOs0ebUfQz— ARSEN (@Ars7513) March 26, 2024
Путёвку на Евро-2024 заполучила также сборная Украины, которая одержала волевую победу над Исландией - игра проходила на стадионе "Мейски" в польском Вроцлаве и завершилась со счётом 2:1 в пользу украинской команды. В составе победителей голами отметились Виктор Цыганков и Михаил Мудрик. У исландцев единственный мяч забил Альберт Гудмундссон.
Cборная Польши стала последней, кто квалифицировался на Евро-2024 - поляки в Кардиффе обыграли команду Уэльса. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти точнее были поляки - 5:4. Войчех Щенсны отразил удар Дэниэла Джеймса.
Групповой этап Евро-2024:
Группа А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария;
Группа В: Испания, Хорватия, Италия, Албания;
Группа С: Словения, Дания, Сербия, Англия;
Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция;
Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина;
Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия.
Чемпионат Европы состоится этим летом в Германии и пройдёт с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. В матче открытия Евро-2024 сыграют сборные Германии и Шотландии.
Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 нанесла поражение англичанам.
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