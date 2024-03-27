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Грузия впервые в истории сыграет на чемпионате Европы. Определились все участники Евро-2024

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Болельщики сборной Грузии
Болельщики сборной Грузии Фото: AFP/SCANPIX

Во вторник, 26 марта, определились последние три участника финального турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Сборная Грузии на стадионе "Динамо-Арена" в Тбилиси обыграла команду Греции в финале стыковых матчей за выход в основную часть чемпионата Европы 2024 года. Основное и дополнительное время прошли без забитых мячей, а в серии пенальти сильнее были грузины - 4:2.

Отметим, что до этой встречи Грузия не выиграла у Греции ни одного из девяти матчей: две ничьи, семь поражений. Кроме того, сборная Грузии ранее никогда не пробивалась в финальную часть чемпионатов Европы.

Путёвку на Евро-2024 заполучила также сборная Украины, которая одержала волевую победу над Исландией - игра проходила на стадионе "Мейски" в польском Вроцлаве и завершилась со счётом 2:1 в пользу украинской команды. В составе победителей голами отметились Виктор Цыганков и Михаил Мудрик. У исландцев единственный мяч забил Альберт Гудмундссон.

Cборная Польши стала последней, кто квалифицировался на Евро-2024 - поляки в Кардиффе обыграли команду Уэльса. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти точнее были поляки - 5:4. Войчех Щенсны отразил удар Дэниэла Джеймса.

Групповой этап Евро-2024:

Группа А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария;

Группа В: Испания, Хорватия, Италия, Албания;

Группа С: Словения, Дания, Сербия, Англия;

Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция;

Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина;

Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия.

Чемпионат Европы состоится этим летом в Германии и пройдёт с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. В матче открытия Евро-2024 сыграют сборные Германии и Шотландии.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 нанесла поражение англичанам.

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