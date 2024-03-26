Мерзликин высказался о возвращении в сборную Латвии

25 марта Латвийская федерация хоккея (LHF) сообщила, что генеральный менеджер национальной сборной Рудольф Калвитис получил от Мерзликина подтверждение об участии в предстоящем чемпионате мира.

Мерзликин пропустил прошлогодний чемпионат мира, потому что, по его словам, хотел сосредоточиться на улучшении своих результатов в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс", где он получает свою ежемесячную зарплату. Некоторые латвийские любители хоккея восприняли такие высказывания хоккеиста как погоню за деньгами и даже предательство.

Сам Мерзликин также давал резкие комментарии в адрес этих болельщиков, однако не скрывал радости от скорой возможности снова играть на глазах латвийских болельщиков.

"Не могу дождаться адреналина и радости, чтобы снова сыграть с ребятами и с нашими замечательными болельщиками", - написал Мерзликин.

За свою карьеру Мерзликин участвовал в пяти чемпионатах мира, защищая ворота сборной Латвии в 2016, 2017, 2018, 2019 и 2022 годах. Всего в 27 играх чемпионата мира он отразил в среднем 91,7% бросков и пропустил 2,51 шайбы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!